Yapay zeka aşkı buldu. Uygulama eşleştirdi, 265 çift evlendi

Tokyo yönetiminin paylaştığı kullanıcı deneyimlerinde, takma adı "Turtle" olan bir kadın, uygulamayı 40 yaşına yaklaşırken "son şansı" olarak gördüğünü söyledi.

Kadın, birkaç başarısız tanışmanın ardından ağustos sonunda şu anki eşiyle tanıştığını, eylül ayında ciddi bir ilişkiye başladıklarını ve aralık sonunda evlilik teklifi aldığını anlattı.

Takma adı "Skytree" olan bir başka kullanıcı ise uygulamanın gösterdiği yapay zeka uyumluluk puanının karar vermesinde etkili olduğunu belirterek, "Kız arkadaşımla uyumluluk puanımız tamdı." ifadelerini kullandı.