Yapay zeka aşkı buldu. Uygulama eşleştirdi, 265 çift evlendi
28.07.2026 08:16
Japonya'nın düşen doğum oranına karşı geliştirdiği yapay zeka destekli eşleştirme uygulaması ilk sonuçlarını verdi. Tokyo yönetiminin 2024'te kullanıma sunduğu uygulama sayesinde 265 çift evlenirken, 760 çift de ciddi ilişki yaşamaya başladı.
YÜZLERCE EVLİLİĞE ARACILIK ETTİ
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yönetim tarafından geliştirilen yapay zeka destekli flört uygulaması dikkat çeken sonuçlar verdi.
Eylül 2024'te kullanıma sunulan TOKYO Enmusubi adlı uygulama sayesinde bugüne kadar 265 çift evlenirken, 760 çift de ciddi ilişki kurdu.
Resmi verilere göre 30 Haziran itibarıyla uygulamanın 16 bin aktif üyesi bulunuyor. Başvuru yapan yaklaşık 36 bin kişiden yalnızca şartları sağlayanlar sisteme kabul edildi.
BAŞVURANLARIN BEKAR OLDUĞUNU KANITLAMASI İSTENDİ
Tokyo yönetimi, uygulamanın yalnızca evlilik amacı taşıyan kişileri bir araya getirmesi için sıkı kurallar uyguladı.
Üyelerden resmi olarak bekar olduklarını belgelemeleri, çevrim içi mülakata katılmaları ve belirlenen kriterleri karşılamaları istendi.
Bu sistemin, evlenmek isteyen ancak eş bulma sürecine aktif olarak katılmayan kişileri teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.
"SON ŞANSIM DİYE DENEDİM"
Tokyo yönetiminin paylaştığı kullanıcı deneyimlerinde, takma adı "Turtle" olan bir kadın, uygulamayı 40 yaşına yaklaşırken "son şansı" olarak gördüğünü söyledi.
Kadın, birkaç başarısız tanışmanın ardından ağustos sonunda şu anki eşiyle tanıştığını, eylül ayında ciddi bir ilişkiye başladıklarını ve aralık sonunda evlilik teklifi aldığını anlattı.
Takma adı "Skytree" olan bir başka kullanıcı ise uygulamanın gösterdiği yapay zeka uyumluluk puanının karar vermesinde etkili olduğunu belirterek, "Kız arkadaşımla uyumluluk puanımız tamdı." ifadelerini kullandı.
JAPONYA DOĞUM ORANLARINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR
Japonya, uzun yıllardır düşük doğum oranı ve yaşlanan nüfus nedeniyle demografik sorunlarla mücadele ediyor.
Haziran ayında açıklanan resmi verilere göre, 2025 yılında Japon vatandaşları arasında doğan bebek sayısı 671 bin 236 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi. Bu, doğum sayısındaki üst üste 10'uncu yıllık düşüş olarak kayıtlara geçti.
Aynı dönemde ülkede yaklaşık 1,6 milyon kişi hayatını kaybederken, doğurganlık oranı da 1,14'e geriledi.
Tokyo yönetimi, yapay zeka destekli eşleştirme uygulamasının evlilikleri teşvik ederek uzun vadede doğum oranlarının artırılmasına katkı sağlamasını hedefliyor.