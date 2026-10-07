Yapay zeka çipleri üreten fabrikada kanser alarmı. İşçiler neden hastalanıyor?
07.10.2026 12:28
Güney Kore'deki hak savunucuları, teknoloji devi SK hynix bünyesinde çalışırken kansere yakalanan üç işçinin resmi olarak meslek hastalığı kapsamına alınmasını talep etti.
Güney Kore'de yarı iletken sektöründe iş güvenliği için mücadele eden hak savunucuları, teknoloji devi SK hynix'in eski üç çalışanına konulan kanser teşhisinin meslek hastalığı olarak tanınması talebiyle hükümete çağrıda bulundu.
Yapay zeka sektöründeki büyümede bellek çipleriyle kritik rol oynayan SK hynix, bir diğer Güney Koreli üretici Samsung Electronics ile birlikte küresel tedarik zincirinde önemli bir paya sahip.
Ancak çip üretimi ve montaj hatlarında çalışan personelin maruz kaldığı kimyasallar uzun süredir tartışma yaratıyor.
ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi'nin verilerine göre bu tesislerde görev yapan işçiler; çözücüler, asitler, zehirli metaller ve kimyasal gazlarla temas edebiliyor.
Sektördeki çalışma koşulları ile belirli kanser türleri arasında doğrudan bağ kurmanın güçlüğü ve bu alandaki araştırmaların kesin sonuç vermemesi ise tartışmaları canlı tutuyor.
"YASAKLI KİMYASALLAR KULLANILIYOR" İDDİASI
Çip sektöründeki işçi haklarını savunan SHARPS grubu aktivisti Lee Sang-soo, düzenlediği basın toplantısında şirketin kendi yasaklı listesinde yer alan bazı maddelerin üretimde yer aldığını öne sürdü.
İddiasını şirketin Çevre Bakanlığına sunduğu verilere dayandıran Lee, nikel ve türevleri dahil olmak üzere yasaklı maddelerin fabrikalarda kullanıldığını tespit ettiklerini dile getirdi.
Konuya ilişkin AFP'ye yazılı açıklama ileten SK hynix, suçlamaları geçiştirdi.
Şirket, hastalıkların ortaya çıkış dinamiklerini daha nesnel yöntemlerle belirlemek amacıyla çeşitli adımlar attıklarını ve resmi makamlarla tam işbirliği yürüttüklerini bildirdi.
Açıklamada ayrıca kapsamlı bir destek ve tazminat planının hazırlanması dahil olmak üzere çalışan sağlığına dönük proaktif önlemler alındığı kaydedildi.
Güney Kore'deki benzer bir süreç daha önce Samsung bünyesinde yaşanmıştı.
Şirket, on yılı aşkın bir anlaşmazlığın ardından bazı fabrikalarında kansere yakalanan ve çoğunluğunu genç kadınların oluşturduğu çalışanlarından 2018 yılında kamuoyu önünde özür dilemiş, vaka başına o dönemin kuruyla yaklaşık 130 bin dolara denk gelen 150 milyon won tazminat ödemişti.
RESMİ KURUM İNCELEME BAŞLATTI
SK hynix'in İcheon kentindeki tesisinde 1996 yılında çalışmaya başlayan, 2018'de kanser teşhisi konulmasının ardından geçen nisan ayında yaşamını yitiren Yoon Young-mi'nin eşi Kim Yong-il de basın toplantısında konuştu.
Eşinin meme kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Kim, Kore İşçi Tazminat ve Refah Hizmetine başvurarak hastalığın mesleki nedenlerle kayıtlara geçmesini istedi.
Kim, kurum binası önünde yaptığı açıklamada "Yaptığı işin niteliği gereği kaçınılmaz olarak çeşitli tehlikeli maddelere maruz kaldığına inanıyorum" dedi.
Şirketin ve yetkili kurumların yarı iletken sektöründeki meslek hastalıkları konusunda işçilerin sağlık hakkını koruması gerektiğini vurguladı.
Kore İşçi Tazminat ve Refah Hizmeti Temsilcisi Ko Seong-yong ise AFP'ye yaptığı açıklamada başvuruları en kısa sürede işleme alacaklarını duyurdu.
Ko, "Epidemiyolojik bir inceleme yürütülmesi gerekiyor. Kesin bir takvim vermek zor olsa da nihai bir karara varılması yaklaşık bir yılı bulabilir" diye konuştu.