Yapay zeka çipleri üreten fabrikada kanser alarmı. İşçiler neden hastalanıyor?

Güney Kore 'de yarı iletken sektöründe iş güvenliği için mücadele eden hak savunucuları, teknoloji devi SK hynix'in eski üç çalışanına konulan kanser teşhisinin meslek hastalığı olarak tanınması talebiyle hükümete çağrıda bulundu.

Yapay zeka sektöründeki büyümede bellek çipleriyle kritik rol oynayan SK hynix, bir diğer Güney Koreli üretici Samsung Electronics ile birlikte küresel tedarik zincirinde önemli bir paya sahip.

Ancak çip üretimi ve montaj hatlarında çalışan personelin maruz kaldığı kimyasallar uzun süredir tartışma yaratıyor.

ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi'nin verilerine göre bu tesislerde görev yapan işçiler; çözücüler, asitler, zehirli metaller ve kimyasal gazlarla temas edebiliyor.

Sektördeki çalışma koşulları ile belirli kanser türleri arasında doğrudan bağ kurmanın güçlüğü ve bu alandaki araştırmaların kesin sonuç vermemesi ise tartışmaları canlı tutuyor.