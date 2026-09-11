Yapay zeka devi, İstanbul merkezli şirketi suçladı. "Malezya seçimlerini manipüle ettiler"
11.09.2026 14:19
Son Güncelleme: 11.09.2026 14:24
Yapay zeka şirketi Anthropic, yayımladığı tehdit raporunda İstanbul merkezli bir şirketin Claude modelini kullanarak Malezya seçimlerini manipüle ettiğini öne sürdü.
Dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından ve Claude adlı sohbet boyunun geliştiricisi Anthropic, yayımladığı "Detecting and countering misuse of AI: September 2026" (Yapay Zekanın Kötüye Kullanımının Tespiti ve Önlenmesi: Eylül 2026) başlıklı detaylı tehdit istihbaratı raporunda, İstanbul merkezli bir teknoloji firmasının Malezya siyasetini ve seçim süreçlerini manipüle etmek amacıyla yapay zeka destekli geniş bir operasyon ağı kurduğunu duyurdu.
Raporda, "GTG-84005" koduyla kayda geçen faaliyetlerin, ticari bir etki operasyonu platformu olarak pazarlandığı açıklandı.
Anthropic Tehdit İstihbaratı biriminin araştırmasına göre, operasyonun merkezinde İstanbul merkezli bir şirket yer alıyor.
Şirket, kamuoyuna savunma amaçlı siber istihbarat ve dezenformasyonla mücadele hizmeti veren bir kuruluş görüntüsü çizerken, arka planda Claude yapay zeka modelini kötüye kullanarak müşterilerine siyasi etki operasyonu altyapısı sattı.
Aktörlerin kendi belgelerinde bu sistemi "askeri düzeyde, yapay zeka güdümlü ve gerçek zamanlı bir siyasi operasyon ekosistemi" şeklinde tanımladığı görüldü.
"222 SEÇİM BÖLGESİNDE ETNİK VE DİNSEL FAY HATLARI HEDEF ALINDI"
Şebeke, Claude sistemine Malezya'nın resmi nüfus sayımı verilerini ve milyonlarca seçmen kaydını yükleyerek ülkedeki 222 federal parlamento bölgesinin tamamında sandık bazlı mikro hedefleme çalışması yürüttü.
Yapay zeka yazılımları, seçmen profillerini ayrıştırarak Malezya'nın en hassas toplumsal fay hatları sayılan ırk, din ve monarşi ekseninde kutuplaştırıcı operasyon kurguları üretti.
Platform, seçmen kitlelerini yönlendirmenin yanı sıra siyasi aktörleri yıpratacak kara propaganda malzemeleri de hazırladı. Şebekenin, muhalif bir siyasetçi ile bazı sivil toplum kuruluşlarını hedef alan tamamen asılsız iddialarla uydurma istihbarat dosyaları kurguladığı belirlendi.
Claude'un siyasi karalama amaçlı bazı talepleri doğrudan reddetmesi üzerine, aktörlerin güvenlik filtrelerini aşmak amacıyla metinleri daha yumuşak ifadelerle yeniden yazarak sistemi aşmaya çalıştığı tespit edildi.
BAŞBAKAN ENVER İBRAHİM LEHİNE 1 MİLYON YAPAY GÖRÜNTÜLEME İSTEMİŞLER
Operasyonun teknik omurgasında, sosyal medya platformlarının tespit algoritmalarını atlatmak üzere özel tasarlanmış sahte hesap ağları yer aldı.
Şirket, Claude Code aracılığıyla bu sahte profillerin yönetildiği, takip edildiği ve etki analizlerinin yapıldığı kontrol panelleri geliştirdi.
Sistem, çerezleri ve IP adreslerini periyodik olarak tazeleyen, belirli bir süre gerçek kullanıcı gibi davranmasını sağlayan "ısınma algoritmalarıyla" donatılmış binden fazla sahte X (Twitter) hesabını yönetti.
Geliştirilen bu paneller üzerinden hedef hesaplara yapay etkileşim yönlendirildi. Rapordaki sistem kayıtlarında, görevdeki Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i desteklemek amacıyla liderin sosyal medya hesabına 1 milyon yapay görüntüleme aktarılması yönünde bir talep yer aldığı görüldü.
Kontrol panellerinin üst düzey bir hükümet yetkilisinin hesabında milyonlarca sahte görüntüleme ve beğeni kaydettiği belirlendi; ancak Anthropic, söz konusu verilerin aktörün kendi panel çıktıları olması sebebiyle rakamların bağımsız kaynaklarca teyit edilemediğini not etti.
Dezenformasyon ağı, kamuoyunu yönlendirmek amacıyla 10 Mayıs 2026'da alan adı tescil edilen "Malaysia Pulse" adlı yapay bir haber sitesini ve bağlantılı YouTube kanalını devreye aldı.
Sistem, yasal Malezya medya organlarının haberlerini otomatik olarak tarayıp Claude üzerinden defalarca yeniden yazdırarak uydurma yazar isimleriyle yayımladı.
Söz konusu sahte mecra, Çin ve Rus devletine bağlı resmi yayın organlarının içeriklerini dolaşıma sokma aracı olarak da işlev gördü.
TV BRICS, Xinhua, Sputnik ve CGTN gibi kanallardan alınan haberler, resmi devlet aidiyetleri metinden temizlenerek bağımsız Malezya basınının özgün içerikleriymiş gibi sunuldu.
Şirketin ayrıca sistemin meşruiyetini artırmak amacıyla Malezya ulusal iletişim düzenleme kurumuyla ticari bir sözleşme imzalamaya çalıştığı, ancak bu girişimin hedefine ulaştığına dair hiçbir kanıtın yer almadığı aktarıldı.
Anthropic, operasyonun teknik altyapısını ayrıntılarıyla deşifre etti. İncelemelerde şebekenin Hetzner üzerinde barındırılan sunucu IP'leri, çeşitli alan adları ile GitHub üzerindeki yazılım havuzu doğrudan raporlandı.
Sisteme bağlı 17 Mayıs 2026 tarihinde tek seferde topluca açılmış çok sayıda sahte hesap da tespit kayıtlarına girdi.
Şirket, ağa bağlı tüm hesapları kalıcı olarak kapattığını ve operasyonu ilk aşamalarında etkisiz kıldığını duyurdu.
Araştırmacılar, üretilen içeriklerin bağımsız kitlelere yayılamadığını belirterek operasyonun etki gücünü Brookings Enstitüsü'nün Breakout Ölçeği'ne göre Kategori 2 seviyesinde sınıflandırdı.
Bu derece, içeriklerin farklı mecralarda dağıtıldığını ancak gerçek toplum kesimlerinde organik bir karşılık bulamadığını gösteriyor.
"ETİK ODAKLI" YAPAY ZEKA
Anthropic, OpenAI şirketinin eski araştırma direktörleri Dario Amodei ve Daniela Amodei kardeşler tarafından 2021 yılında ABD'nin San Francisco kentinde kuruldu.
Şirketin kurucuları, OpenAI bünyesindeki ticari kaygıların yapay zeka güvenliği ile etik ilkeleri geri plana ittiği gerekçesiyle bu yapıdan ayrıldı.
Temel amacını kontrol edilebilir, dürüst ve güvenli sistemler geliştirmek olarak belirleyen şirket, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinden milyarlarca dolarlık yatırım desteği alıyor.
Şirketin geliştirdiği Claude adlı çok modlu yapay zeka asistanı, metin üretiminin yanı sıra görsel, ses ve karmaşık veri analizi gerçekleştiriyor.
Model, insan müdahalesi yerine "Anayasal Yapay Zeka" adı verilen ilkeler bütünüyle kendi yanıtlarını denetliyor ve geniş bağlam penceresi sayesinde yüzlerce sayfalık metinleri tek seferde işleyebiliyor.
Farklı ihtiyaçlar için Haiku, Sonnet ve Opus olmak üzere üç ana sürüm sunan sistem, kod yazımından stratejik analizlere kadar geniş bir alanda doğrudan ya da kurumsal bulut entegrasyonlarıyla hizmet veriyor.