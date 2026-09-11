Yapay zeka devi, İstanbul merkezli şirketi suçladı. "Malezya seçimlerini manipüle ettiler"

Anthropic, OpenAI şirketinin eski araştırma direktörleri Dario Amodei ve Daniela Amodei kardeşler tarafından 2021 yılında ABD'nin San Francisco kentinde kuruldu.

Şirketin kurucuları, OpenAI bünyesindeki ticari kaygıların yapay zeka güvenliği ile etik ilkeleri geri plana ittiği gerekçesiyle bu yapıdan ayrıldı.

Temel amacını kontrol edilebilir, dürüst ve güvenli sistemler geliştirmek olarak belirleyen şirket, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinden milyarlarca dolarlık yatırım desteği alıyor.

Şirketin geliştirdiği Claude adlı çok modlu yapay zeka asistanı, metin üretiminin yanı sıra görsel, ses ve karmaşık veri analizi gerçekleştiriyor.

Model, insan müdahalesi yerine "Anayasal Yapay Zeka" adı verilen ilkeler bütünüyle kendi yanıtlarını denetliyor ve geniş bağlam penceresi sayesinde yüzlerce sayfalık metinleri tek seferde işleyebiliyor.

Farklı ihtiyaçlar için Haiku, Sonnet ve Opus olmak üzere üç ana sürüm sunan sistem, kod yazımından stratejik analizlere kadar geniş bir alanda doğrudan ya da kurumsal bulut entegrasyonlarıyla hizmet veriyor.