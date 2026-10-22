Yapay zeka devreye girdi. Dev banka 5 bin kişiyi işten çıkarıyor

İngiltere merkezli uluslararası bankacılık devi Barclays, verimlilik artırma ve maliyetleri düşürme gerekçesiyle küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk gelen 5 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Teknoloji ve yapay zeka odaklı dönüşüm sürecinin bir parçası olan bu adım kapsamında, bin kişinin görevine şimdiden son verildi.

Bankanın açıkladığı finansal sonuçlarla eşzamanlı duyurulan tensikat planı, özellikle operasyonel birimlerde çalışan personeli doğrudan etkiliyor.

Barclays Finans Direktörü Anna Cross, işten çıkarmaların yaklaşık yüzde 60'ının yazılım geliştiricileri gibi destek birimlerindeki personeli kapsadığını belirtti.

Banka yönetiminin "yapay zeka kaynaklı kurumsal sadeleşme ve teknolojik değişim verimliliği" olarak tanımladığı süreç, büyük ölçekli bir finans kurumunun üretkenliği artırma gerekçesiyle teknolojiye yönelmesinin somut örneklerinden birini oluşturuyor.

Fon yönetim şirketi Quilter Cheviot'un finans sektörü analisti Will Howlett, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, kesintilerin yapay zeka ve otomasyonun bankacılık sektörünü önümüzdeki birkaç yıl içinde ne denli köklü değiştirebileceğini kanıtladığını kaydetti.

Bu dönüşüm hamlesi küresel ölçekteki ilk örnek değil.

Teknoloji şirketi Microsoft ve bir diğer büyük finans kuruluşu HSBC de otomasyonun istihdama etkisi nedeniyle yıl boyunca benzer işten çıkarma kararları almıştı.

Barclays, personel giderleri gibi operasyonel harcamaları kısmaya dönük uzun vadeli planı kapsamında üçüncü çeyrekte 201 milyon sterlin tutarında "yapısal maliyet adımı" attığını bildirdi.