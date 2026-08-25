Yapay zeka ile üretilen şarkılar listelerden silindi

Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği (ARIA), müzikteki insan unsurunu ve sanatın doğasını korumayı hedefleyen yeni yönergeler kapsamında, yapay zeka tarafından üretilen müziklerin ülkenin en prestijli resmi listelerine girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallara göre, bir parçanın ARIA Listeleri'ne (ARIA Charts) girebilmesi için "büyük ölçüde insan eliyle üretilmiş" olması şartı aranacak. Kurumdan yapılan açıklamada, tamamen yapay zeka tarafından üretilen parçaların listelere dahil edilmeyeceği bildirildi.

Kurum, yaratıcı unsurların tamamını veya birincil kısmını oluşturmak için yapay zekadan yararlanan şarkıların liste dışı bırakılacağını, ancak üretken yapay zekayı sadece destekleyici bir rolde kullanan ses kayıtlarının listelere uygunluğunun süreceğini kaydetti.