Yapay zeka ile üretilen şarkılar listelerden silindi
25.08.2026 09:29
Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği, müzikteki insan unsurunu korumak amacıyla yapay zeka ile üretilen parçaları resmi listelerden çıkarma kararı aldı.
Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği (ARIA), müzikteki insan unsurunu ve sanatın doğasını korumayı hedefleyen yeni yönergeler kapsamında, yapay zeka tarafından üretilen müziklerin ülkenin en prestijli resmi listelerine girişinin yasaklanacağını duyurdu.
Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallara göre, bir parçanın ARIA Listeleri'ne (ARIA Charts) girebilmesi için "büyük ölçüde insan eliyle üretilmiş" olması şartı aranacak. Kurumdan yapılan açıklamada, tamamen yapay zeka tarafından üretilen parçaların listelere dahil edilmeyeceği bildirildi.
Kurum, yaratıcı unsurların tamamını veya birincil kısmını oluşturmak için yapay zekadan yararlanan şarkıların liste dışı bırakılacağını, ancak üretken yapay zekayı sadece destekleyici bir rolde kullanan ses kayıtlarının listelere uygunluğunun süreceğini kaydetti.
Müzik endüstrisinde yapay zeka üretimi şarkıların radyo ve yayın mecralarında hızla artmasına yönelik kaygılar son dönemde artışta.
Nitekim temmuz ayında Madonna'nın "Like a Prayer" adlı şarkısının yeni bir yorumu Avustralya'daki listelerin zirvesine yerleşmiş, ancak vokallerinde ve davullarında yapay zeka kullanıldığının ortaya çıkması üzerine inceleme konusu olmuştu.
Müzik ve dijital yayın sektöründeki diğer aktörler de benzer adımlar atıyor.
Dijital müzik platformu Spotify, içerik üreticilerinin gerçek bir kişi olmadığını ve yapay zeka tarafından oluşturulduğunu açıkça belirten yeni bir "AI Persona" etiketi başlatacağını duyurdu.
Bir Apple Music yöneticisi bu yıl Billboard'a yaptığı açıklamada, platforma yeni yüklenen içeriklerin üçte birinden fazlasının tamamen yapay zeka ile oluşturulduğunu belirtti.
O ay, müzik sektörünün önde gelen birçok kuruluşu, üretken yapay zeka ile oluşturulan içerikler için yaygın şekilde benimsenmesini istedikleri ortak bir etiketleme sistemini tanıttı.
ARIA İcra Kurulu Başkanı (CEO) Annabelle Herd, "Bu değişiklikler, en hafif tabirle hızla gelişen bu alanda dinamik kalma ve sanatın insan doğasını öne çıkarma kararlılığımızı yansıtıyor" dedi.
Herd değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"ARIA Listeleri, Avustralya'nın tükettiği müziğin şeffaf bir ölçütü olmayı her zaman sürdürecektir. Ancak lisanssız yapay zeka üretimini ödüllendiren bir liste, temsil etmek için var olduğumuz kayıtlı müziğin temel dayanaklarını zedeler."