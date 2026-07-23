Yapay zeka insana yetişti. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda tam puana ulaştı
23.07.2026 09:46
Huawei ile Xiaohongshu, yapay zeka modellerinin bu ay düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nın tüm sorularını eksiksiz çözerek tam puan aldığını açıkladı.
Yapay zeka, dünyanın en saygın matematik yarışmalarından Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (IMO) ilk kez insanlarla aynı kusursuz sonuca ulaştı.
Çinli teknoloji şirketleri Huawei ile Xiaohongshu, yapay zeka modellerinin bu ay düzenlenen IMO'da insan yarışmacılara yöneltilen soruların tamamını doğru çözerek yüzde 100 başarı elde ettiğini açıkladı.
Bu sonucu kamuoyuna ilk duyuran laboratuvarlar Huawei ile Xiaohongshu oldu.
Önümüzdeki günlerde dünyanın farklı ülkelerindeki başka yapay zeka şirketlerinin de kendi sonuçlarını paylaşması bekleniyor.
Xiaohongshu bu hafta yayımladığı açıklamada, "Bu sonuçtan büyük memnuniyet duyuyoruz; çünkü IMO'da tam puana ulaşmak son derece güç" ifadelerini kullandı.
Şirket ayrıca, "Daha önce hiçbir büyük dil modeli, IMO'nun resmi değerlendirme sürecinde tam puana ulaşamamıştı" dedi.
Açıklamada, bu teknolojinin sohbet botları gibi yapay zeka araçlarının temelini oluşturan büyük dil modellerine dayandığı da hatırlatıldı.
Geçen yıl Google ve OpenAI'ın geliştirdiği modeller ilk kez altın madalya düzeyinde puanlara erişmişti. Buna karşın, tam puan alan beş insan yarışmacının başarısını yakalayamamışlardı.
Bu yılki Uluslararası Matematik Olimpiyatı Şanghay'da düzenlendi.
Resmi sonuç tablosuna göre farklı ülkelerden 666 yarışmacı sınava katıldı ve yalnızca yedisi tüm soruları eksiksiz çözerek tam puan alabildi.
Her yıl farklı kentlerde gerçekleştirilen IMO'ya yalnızca 20 yaşın altındaki katılımcılar kabul ediliyor.
Huawei, dün yaptığı açıklamada "Celia" adlı yapay zeka sisteminin matematiğin çeşitli alanlarında "kapsamlı problem çözme kabiliyeti" sergilediğini bildirdi.
İngilizce adı RedNote olan Xiaohongshu ise "dots-note-3.0" modelinin bu yıl ilk kez IMO değerlendirmesine katıldığını açıkladı.
Teknoloji şirketlerine IMO soruları ancak insan yarışmacılar sınavı tamamladıktan sonra verildi. Şirketlerin çözümlerini belirlenen süre içinde teslim etmesi gerekiyordu.
Geçen yıl Google ve OpenAI'ın geliştirdiği modeller ilk kez altın madalya düzeyinde puanlara erişmişti. Buna karşın, tam puan alan beş insan yarışmacının başarısını yakalayamamışlardı.
Bu yılki Uluslararası Matematik Olimpiyatı Şanghay'da düzenlendi. Resmi sonuç tablosuna göre farklı ülkelerden 666 yarışmacı sınava katıldı ve yalnızca yedisi tüm soruları eksiksiz çözerek tam puan alabildi.
Her yıl farklı kentlerde gerçekleştirilen IMO'ya yalnızca 20 yaşın altındaki katılımcılar kabul ediliyor.
Huawei, dün yaptığı açıklamada "Celia" adlı yapay zeka sisteminin matematiğin çeşitli alanlarında "kapsamlı problem çözme kabiliyeti" sergilediğini bildirdi.
İngilizce adı RedNote olan Xiaohongshu ise "dots-note-3.0" modelinin bu yıl ilk kez IMO değerlendirmesine katıldığını açıkladı.
Teknoloji şirketlerine IMO soruları ancak insan yarışmacılar sınavı tamamladıktan sonra verildi. Şirketlerin çözümlerini belirlenen süre içinde teslim etmesi gerekiyordu.
Xiaohongshu, "Test süresince insan müdahalesinin hiçbir biçimine izin verilmedi" açıklamasını yaptı ve yapay zekanın ürettiği çözümlerin değerlendirilmek üzere IMO organizatörlerine gönderildiğini aktardı.
Yapay zekanın ilerleyişi kısa sürede dikkat çekici bir hız kazandı.
Google, 2024'teki IMO'da altı sorudan dördünü iki ila üç gün içinde çözerek gümüş madalya düzeyinde puan elde etmişti.
ABD merkezli yatırım şirketi Menlo Ventures'ın ortaklarından Deedy Das ise bu yılın IMO sorularını bizzat dört gelişmiş yapay zeka modeline verdiğini söyledi.
Das, LinkedIn paylaşımında OpenAI ve Anthropic'in modelleriyle Axiom Math'in geliştirdiği model ve Çinli Moonshot AI'ın "Kimi K3" modelinin 42 puanın 42'sini de aldığını belirtti.
Paylaşımını, "Yapay zekanın ulaştığı seviye artık IMO matematiğinin de ötesine geçti" sözleriyle tamamladı.