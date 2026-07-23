Yapay zeka insana yetişti. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda tam puana ulaştı

Yapay zeka, dünyanın en saygın matematik yarışmalarından Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda (IMO) ilk kez insanlarla aynı kusursuz sonuca ulaştı.

Çinli teknoloji şirketleri Huawei ile Xiaohongshu, yapay zeka modellerinin bu ay düzenlenen IMO'da insan yarışmacılara yöneltilen soruların tamamını doğru çözerek yüzde 100 başarı elde ettiğini açıkladı.

Bu sonucu kamuoyuna ilk duyuran laboratuvarlar Huawei ile Xiaohongshu oldu.

Önümüzdeki günlerde dünyanın farklı ülkelerindeki başka yapay zeka şirketlerinin de kendi sonuçlarını paylaşması bekleniyor.

Xiaohongshu bu hafta yayımladığı açıklamada, "Bu sonuçtan büyük memnuniyet duyuyoruz; çünkü IMO'da tam puana ulaşmak son derece güç" ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca, "Daha önce hiçbir büyük dil modeli, IMO'nun resmi değerlendirme sürecinde tam puana ulaşamamıştı" dedi.

Açıklamada, bu teknolojinin sohbet botları gibi yapay zeka araçlarının temelini oluşturan büyük dil modellerine dayandığı da hatırlatıldı.