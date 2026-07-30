Yapay zeka yatırımlarının etkisi. Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

Bunun yanı sıra Commerzbank Başekonomisti Jörg Krämer, Reuters'a verdiği demeçte, Ortadoğu'daki savaşın tırmanmasının ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya varılmasını geciktirebileceğini belirtti.

Krämer, bu durumun yılın ikinci yarısındaki ekonomik toparlanmayı baskılayabileceğini kaydetti.

Krämer ayrıca, açıklanan güçlü verilerin ardından Almanya'nın bu yıl daha önce öngörülen yüzde 0,6 yerine yüzde 1,0 büyüme kaydedebileceğini ifade etti.

Ekonomistler, sanayi üretimi ve genel büyümedeki artışın kalıcı olmayabilecek tek seferlik etkenlerden kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Asya'daki şirketlerin yüksek enerji maliyetleri ve hammadde eksikliğinden daha fazla etkilenmesi sebebiyle alıcıların Avrupa'ya yöneldiği, ayrıca yılın ilerleyen dönemlerinde yaşanabilecek ürün kıtlığı endişesiyle siparişlerin öne çekilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Bölge ekonomisindeki yükselişte, çok uluslu teknoloji ve iletişim şirketlerinin vergilendirme avantajları nedeniyle merkez olarak kullandığı İrlanda'nın çeyreklik bazda kaydettiği yüzde 3,9'luk büyüme de etkili oldu.

Bir önceki çeyrekte yüzde 7 oranında küçülen İrlanda ekonomisi, sergilediği yüksek dalgalanma nedeniyle Euro bölgesi genel verilerini doğrudan etkileyebiliyor.

İran'daki savaşın sürmesi ve yükselen enerji maliyetlerinin benzin, uçak bileti ve tatil fiyatları üzerinden tüketicilere yansıması bekleniyor.

Enflasyonun reel gelirleri geriletmesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yüksek faiz oranlarının tüketiciler üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle hanehalkı güveninin önümüzdeki dönemde zayıflayabileceği öngörülüyor.