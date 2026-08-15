Araştırmacılar, bu durumun Claude'un yönetim tarzında aşırı hoşgörüye yol açtığını ve astlarına geç kaldıklarında endişelenmemelerini söylediğini tespit etti.

İşten çıkarma süreci tamamen bağımsız bir şekilde gerçekleşmedi. Yönetim kayıtlarına göre Claude, Andon Labs personelinin düzenli müdahalesine ihtiyaç duydu.

Yapay zeka, unutulan kuralları ve tekrarlanan gecikmeleri ancak bir yöneticinin yönlendirmesinin ardından fark etti.

Claude ilk aşamada işten çıkarma yerine resmi bir uyarı verilmesini önerdi. Andon Labs çalışanının söz konusu personelle daha önce sözlü görüşmeler yaptığını belirtmesi ve yönlendirici bir soru sorması üzerine yapay zeka yönetici işten çıkarma kararı aldı.

Deneyin mali sonuçları da beklentileri karşılamadı.

Mağazanın 100 bin dolar olan mali bakiyesi beş ay içinde 61 bin dolara geriledi. Andon Labs CEO'su Lukas Petersson, botun yumuşak yönetim kararlarının ve yetersiz ticari sezgisinin bu kayıplarda etkili olduğunu ifade etti.

Petersson, modellerin hedeflere ulaşma konusunda daha sert olmaları yönünde eğitildiğini belirterek "Fakat bu, insanların içinde yaşamak istemeyeceği bir gelecek olabilir" değerlendirmesinde bulundu.