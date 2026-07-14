Yapay zekayla ilgili tartışmalar büyüyor. Sahaflardaki milyonlarca kitabı tarayıp imha ettiler

Şirket kendisini Kuzey Amerika'nın önde gelen geri dönüştürülmüş kitap satıcılarından biri olarak tanıtsa da depolardan sızan görüntüler durumun çok farklı olduğunu gösteriyordu.

Büyük kutulara gelişigüzel atılan bu kitaplar için kurulan ara depolara, dünya genelinden yaklaşık 3 milyon eserin girdiği tahmin ediliyor.

Teknoloji şirketleri, modellerini eğitmek için internette serbestçe erişilebilen içeriklerin azalmasıyla bir “veri duvarı” ile karşı karşıya kalınca gözünü sahaf raflarına çevirdi.

Ancak internetten kopyalama yapmanın yaratacağı telif hakkı ihlali riskine karşı şirketler, çözümü fiziksel kitapları yasal yollarla satın almakta buldu. ABD'deki “adil kullanım” ilkesine dayanarak yürütülen bu sistemde, telif hakkı davasıyla karşılaşmamak için kitabın taranmasının ardından fiziksel nüshası imha ediliyor.