Yapay zekayla rota çizdiler, dağda kayboldular
05.09.2026 12:54
ABD'de üç genç, yapay zeka araçlarıyla planladıkları dağ tırmanışında rotadan çıkarak kayboldu. Korucular, 2026'da yapay zekayla bağlantılı benzer vakaların arttığını belirtiyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde üç genç, yapay zeka araçlarından yardım alarak planladıkları Shasta Dağı tırmanışında rotalarını kaybederek mahsur kaldı.
Geceyi yeterli yiyecek, su ve ekipman olmadan dağda geçirmek zorunda kalan gençler, ertesi gün kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
ABD Orman Servisi'ne bağlı baş korucu Nick Meyers, olayın bu yıl bölgede yapay zekayla bağlantılı yaşanan ilk sorun olmadığını söyledi.
Meyers'a göre 2026'da en az üç ayrı olayda yürüyüşçüler ve kampçılar yapay zekanın verdiği bilgiler nedeniyle yanlış yönlendirildi.
ZİRVEYE TAM 16 SAATTE ULAŞTILAR
Son olayda 20 yaşındaki üç genç, 4 bin 322 metre yüksekliğindeki Shasta Dağı'na tırmanmak için yola çıktı.
ABD Orman Servisi'nin “acemi dağcılar” olarak tanımladığı grup, cumartesi günü tırmanışa başladı ve kamp yapılması yasak olan bir bölgede ana kamp kurdu.
Pazar sabahı saat 03.00'te zirveye doğru hareket eden gençlerin yanında yaklaşık sekiz saatlik yürüyüşe yetecek kadar yiyecek ve su bulunuyordu.
Ancak yolculuk beklediklerinden çok daha uzun sürdü. Grup, 16 saat sonra saat 19.00 civarında zirveye ulaşabildi.
YAPAY ZEKAYA FAZLA GÜVENDİLER
Karanlıkta inişe geçen gençler rotadan çıktı. Bu sırada gruptan birinin dizini yaralaması işleri daha da zorlaştırdı.
Navigasyon için kullandıkları cep telefonunun şarjı da bitince ilerleyemeyen grup, yeterli yiyecek, su ve ekipmanları olmamasına rağmen geceyi geçirmek için geçici bir kamp kurmak zorunda kaldı.
Pazartesi günü saat 09.30 civarında bölgeye ulaşan dağ kurtarma ekipleri üç genci buldu ve aşağı inmelerine yardım etti.
Gençler koruculara tırmanışlarını Google Gemini, YouTube ve AllTrails uygulamasından yararlanarak planladıklarını söyledi.
YAPAY ZEKA TEK BAŞINA SUÇLU DEĞİL
Korucu Meyers, olayın doğrudan yapay zekanın hatalı bilgi vermesinden kaynaklanmadığını vurguladı.
Grubun yapay zekadan aldığı yaklaşık sekiz saatlik tahminin genel olarak hatalı olmadığını belirten Meyers, gençlerin tahmin edilenden çok daha yavaş ilerlediğini söyledi.
Buna rağmen grup, fazladan saatler için yeterli yiyecek ve su taşımadı ve öğle saatleri civarında önerilen geri dönüş zamanını geçmelerine rağmen zirveye doğru ilerlemeye devam etti.
“CHATGPT BURADA KAMP YAPABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ”
Shasta'da bu yaz yapay zekayla bağlantılı iki olay daha yaşandı. Bir kadın kamp yapmanın açıkça yasak olduğunu belirten tabelaların bulunduğu bir alana çadır kurdu.
Korucular kadına burada kamp yapamayacağını söylediğinde aldıkları yanıt ise, “ChatGPT burada kamp yapabileceğimi söyledi.” oldu.
Meyers, durumu “Biz de ona, ‘Ama tabela kamp yapmak yasaktır diyor’ dedik.” sözleriyle anlattı.
Bir başka olayda ise bir yürüyüşçü, dağda takip etmeyi planladığı rotayı koruculara anlatmaya çalıştı. Korucular tarif edilen rotayı anlayamayınca adam yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir harita gösterdi.
Meyers, “Harita korkunçtu, gerçekten berbattı. Dağın tamamen yanlış taraflarında gösterilen yerler vardı.” dedi.