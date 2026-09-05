Yapay zekayla rota çizdiler, dağda kayboldular

Karanlıkta inişe geçen gençler rotadan çıktı. Bu sırada gruptan birinin dizini yaralaması işleri daha da zorlaştırdı.

Navigasyon için kullandıkları cep telefonunun şarjı da bitince ilerleyemeyen grup, yeterli yiyecek, su ve ekipmanları olmamasına rağmen geceyi geçirmek için geçici bir kamp kurmak zorunda kaldı.

Pazartesi günü saat 09.30 civarında bölgeye ulaşan dağ kurtarma ekipleri üç genci buldu ve aşağı inmelerine yardım etti.

Gençler koruculara tırmanışlarını Google Gemini, YouTube ve AllTrails uygulamasından yararlanarak planladıklarını söyledi.