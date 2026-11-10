Yasak aşk ve casusluk skandalında son durum. Nvidia CEO'su Huang'a "bal tuzağı" mı kuruldu?
10.11.2026 12:32
Son Güncelleme: 10.11.2026 15:31
ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın, evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının Çin'e istihbarat sızdırdığı iddiaları, "Eski usul casusluk mu yapıldı?" sorusunu gündeme getirdi.
ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın, evlilik dışı ilişki yaşadığı Çin vatandaşı kadının Çin'e istihbarat sızdırdığı iddiaları gündemi sarsarken, modern istihbarat savaşları içine eski tarz bir casusluk yönteminin girmesi de olayın dikkat çeken başka bir boyutu oldu.
Yapay zeka çipleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden ABD merkezli Nvidia, CEO'su Jensen Huang hakkında ortaya atılan casusluk iddialarıyla sarsılıyor.
Amerikan New York Times gazetesinde geçen hafta yayımlanan bir haberde, Jensen Huang'ın Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi, Çin vatandaşı Alice Huang ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı ve Alice Huang'ın Çin'e bilgi sızdırdığı öne sürülmüştü.
Jensen Huang bu ilişkiyi doğrularken, şirkette kendisine yönelik soruşturma başlatılmış, hatta bu ilişkiyi açıklamadıkları gerekçesiyle hem Nvidia hem de Huang'a yatırımcıları yanıltmaktan dava açılmıştı.
Günümüz casusluk faaliyetleri genel olarak yapay zeka, süper çipler ve siber savaşlar gibi teknolojik araçlar üzerinden yürütülürken, öznesi bir teknoloji devinin patronu olan Nvidia skandalında, casusluğun en eski yöntemlerinden olan cinsellik, baştan çıkarma ve yalanlarla dolu "bal tuzakları"nın devreye girmesinin dikkat çekici olduğu belirtiliyor.
Çin her ne kadar Nvidia skandalında kendileriyle ilgili tüm iddiaları yalanlasa da dünya şimdi bu evlilik dışı ilişkinin yaratabileceği olası güvenlik tehditlerini konuşuyor.
"Tarih, istihbarat toplamak ya da güç kazanmakla görevlendirilerek kendilerine yanaşan erkek ya da kadınların ağına düşen güçlü siyasetçiler ve üst düzey isimlerle doludur." diyen AFP, dünya tarihine damga vurmuş eski tarz casuslardan ve yöntemlerinden bahsetti.
Casusluk efsanelerinden en ünlüsünün, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Hollandalı dansçı kimliğiyle, dönemin Alman İmparatorluğu adına casusluk yapan Mata Hari olduğunu hatırlatan ajans, Mata Hari'nin bu faaliyetleri nedeniyle 1917'de kurşuna dizildiğini belirtti.
Soğuk Savaş döneminin de benzer vakalarla dolu olduğunu belirten AFP'ye konuşan Fransa Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRSEM) araştırmacısı Clement Renault; Fransa'nın, Moskova Büyükelçisi Maurice Dejean'ı, yaşadığı evlilik dışı ilişkinin ardından 1964 yılında geri çağırmasını ve Sovyet KGB'sinin İngiltere Büyükelçiliği çalışanı John Vassall'a, Moskova'da çekilmiş, eşcinselliğini ifşa eden mahrem fotoğraflarla şantaj yapmasını örnek gösterdi.
1980'lerde, İsrail'in gizli nükleer programının ayrıntılarını ifşa eden İsrailli muhbir Mordehay Vanunu'nun, "Cindy" olarak bilinen bir kadın kullanılarak nasıl kaçırıldığını anlatan Renault, "Cindy onu kendisiyle birlikte Roma'ya gitmeye ikna etti. Vanunu da burada Mossad tarafından kaçırılarak İsrail'e geri götürüldü." dedi.
Kimse farkına bile varmadan yıllarca süren "bal tuzakları" da oldu... Bunlardan biri de 1960'llı yıllarda Çin istihbaratı için çalışan Çinli opera sanatçısı Shi Pei Pu'nun Fransız diplomat Bernard Boursicot ile 20 yıl süren ilişkisiydi. Çinli casus, bu ilişki sırasında Boursicot üzerinden birçok hassas bilgiye ulaşmıştı.
Eski Doğu Almanya'nın ünlü "Romeo Casusları" da, savaş nedeniyle erkek sayısı çok azaldığı için erkek arkadaş arayan Batı Alman kadınlarını hedef olarak seçiyor ve aldıkları profesyonel eğitimle onları baştan çıkarıp Batı Almanya ile ilgili önemli bilgilere erişim sağlayabiliyorlardı.
Hedef belirledikleri kişinin halihazırda etrafında dolanan hayat kadınlarının, şirket yöneticilerinin ve bağlantıları güçlü kişilerin de istihbarat servisleri tarafından kullanıldığı belirtilirken, AFP'ye konuşan Renault, Nvidia ile ilgili iddiaları ilgi çekiçi kılan noktanın da burası olduğunu söylüyor.
Skandalda adı geçen Alice Huang'ın, Nvidia ile iş yapan ve yapay zeka altyapısı konusunda uzmanlaşmış Singapur merkezli Megaspeed şirketinde üst düzey bir role sahip olduğunu belirten Renault, "Kadının, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından ajan olarak görevlendirildiği ve Jensen Huang ile temas kurmak için mükemmel şekilde konumlandırıldığı öne sürülüyor." dedi.
Renault, "Burada ilgi çekici olan taraf, yapay zeka savaşının kilit isimlerinden birinin görece klasik bir operasyonla tuzağa düşmüş olabilmesidir." ifadelerini kullandı.