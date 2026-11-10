Yasak aşk ve casusluk skandalında son durum. Nvidia CEO'su Huang'a "bal tuzağı" mı kuruldu?

Günümüz casusluk faaliyetleri genel olarak yapay zeka, süper çipler ve siber savaşlar gibi teknolojik araçlar üzerinden yürütülürken, öznesi bir teknoloji devinin patronu olan Nvidia skandalında, casusluğun en eski yöntemlerinden olan cinsellik, baştan çıkarma ve yalanlarla dolu "bal tuzakları"nın devreye girmesinin dikkat çekici olduğu belirtiliyor.

Çin her ne kadar Nvidia skandalında kendileriyle ilgili tüm iddiaları yalanlasa da dünya şimdi bu evlilik dışı ilişkinin yaratabileceği olası güvenlik tehditlerini konuşuyor.

"Tarih, istihbarat toplamak ya da güç kazanmakla görevlendirilerek kendilerine yanaşan erkek ya da kadınların ağına düşen güçlü siyasetçiler ve üst düzey isimlerle doludur." diyen AFP, dünya tarihine damga vurmuş eski tarz casuslardan ve yöntemlerinden bahsetti.