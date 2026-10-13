Yaşam izi o tüpün içinde saklı. Mars'taki gizemli numune Dünya'ya getirilebilecek mi?

3 milyar yıldan daha uzun bir süre önce Jezero Krateri'ndeki eski bir göle akan nehirlerin şekillendirdiği bir vadi olan Neretva Vallis, geçmişte su tarafından oluşturulmuş veya değiştirilmiş ve yaşam kanıtlarını koruma şansı en yüksek olan kayaları aramak amacıyla adeta biçilmiş kaftan olduğu olduğu için, Perseverance Şubat 2021'de özellikle bu kurumuş göl yatağına indirilmişti.

Perseverance bilim ekibi, Sapphire Canyon numunesinin, (üstte), robot gezginin keşfetmesini umdukları kaya türünün tam olarak aynısı olduğunu söylemişlerdi.



Bu özel parça halen, diğer 33 numuneyle birlikte Perseverance'ın şasisi içindeki bir tüpte muhafaza ediliyor.



Asıl sorun, detaylı şekilde incelenebilmeleri için bütün bu numunelerin Dünya'ya nasıl geri getirileceği…