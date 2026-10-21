Yaşlanmayı tersine çeviren denizanası umut oldu

Araştırmacılar, denizanasının yaşlanmayı durduran bu hücresel mekanizmasının insan dokularında uygulanabilirliğini araştırıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinden çocuk onkoloğu Dr. Michael Koldobskiy, BBC'ye verdiği demeçte, hedefin yaşlı insanları bebeklik haline getirmek olmadığını, asıl amacın hücre ve dokuların gençleştirilerek hasarların onarılması olduğunu vurguladı.

Koldobskiy, sürecin işleyişine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeniden bir embriyoya küçülüp hayata baştan başlamayacağız ancak organ ve doku düzeyinde bunun gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel. Bu canlıların milyonlarca yıl önce geliştirdiği mekanizmaları anlamak tıp için büyük faydalar sağlayabilir."

İspanya'daki Oviedo Üniversitesinden biyoinformatik uzmanı Victor Quesada ve ekibinin 2022'de yayımladığı genetik harita çalışması da türün sırlarına dair somut veriler sundu.

Gençleşme yeteneği olmayan akraba türlerle kıyaslanan Turritopsis dohrnii'nin DNA yapısında, yaşlanmayla oluşan mutasyonları onaran proteinleri üreten gen kopyalarının daha fazla olduğu görüldü.

Ayrıca DNA uçlarını koruyan ve yaşlandıkça kısalan "telomer" yapılarını muhafaza eden protein genlerinin de bu türde daha yüksek sayıda yer aldığı tespit edildi.

Miglietta'nın 2019 ve 2021 araştırmaları ile devam eden çalışmaları ise kist evresinde aşırı aktifleşen bazı genlerin, insanlarda uzun ömürle bağlantılı genlerle benzerlik taşıdığını ortaya koydu.