Yemen ordusu: Taiz'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi
06.10.2026 16:39
Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlendiğini bildirdi.
Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, Taiz'in güneyindeki El-Mevasıt ilçesine bağlı Azlet Kuds bölgesinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmaların yoğunlaştığı belirtildi.
Hükümet güçlerinin çatışmalarda Halk Direnişi olarak adlandırılan güçler tarafından desteklendiği ifade edilen açıklamada, tarafların kayıplarına ilişkin ayrıntı verilmedi.
YEMEN ORDUSU: TAİZ KENTİNDE 100 HUSİ ÖLDÜRÜLDÜ VE 5 İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Yemen ordusundan bugün yapılan diğer bir açıklamada ise, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlediği "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu kapsamında 100 Husinin öldürüldüğü ve 5 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtildi.
Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nden yapılan açıklamada, ordunun halk direniş güçlerinin desteğiyle "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında çeşitli cephelerde saldırılar düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyonun ilk gününde Taiz’in kuzeyindeki Erbain, güneyindeki El-Akrud, batısındaki El-Anin ve Cebel Habşi ile El-Kedha cephesinin çevresindeki El-Birin bölgelerinde 5 saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Saldırılarda yaklaşık 100 Husinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı, 5 insansız hava aracının düşürüldüğü, 6 askeri aracın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği, bir tankın vurulduğu aktarıldı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’a yönelik bir dizi saldırıda başkent Riyad’daki Kral Halid Havalimanı’nı vurduklarını ve hava trafiğinin aksadığını öne sürmüştü.
YEMEN ORDUSU TAİZ'DE 3 DAĞI GERİ ALDIĞINI AÇIKLADI
Yemen ordusu diğer bir açıklamasında da Taiz ilinde Husilerin kontrolündeki 3 dağı geri aldığını bildirdi.
Orduya bağlı Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Silahlı kuvvetler ve halk direniş güçlerinin Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde El-Menzara, El-Aşarif ve Ziban dağlarının kontrolünü Husilerden geri aldıkları belirtildi.
Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
HUSİLERDEN CEVF VE MARİB'DE SALDIRI AÇIKLAMASI
Bu arada Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, son saatlerde Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik onlarca saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Söz konusu saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, bazı askeri araçların da yandığını iddia eden Seri, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Seri, ayrıca ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin Rağvan ilçesinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar düzenlendiğini, bu saldırılarda da ölü ve yaralıların olduğunu ve bazı araçların yandığını ileri sürdü.
Suudi Arabistan'dan veya Yemen'de hükümeti destekleyen koalisyondan henüz Husilerin açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
"YEMEN ŞAFAĞI" OPERASYONU
Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu başlatmıştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve 324 "yüksek değerli" hedefin imha edildiğini açıklamıştı.
Koalisyon ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.
Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.
BM: 1 AĞUSTOS'TAN BU YANA 184 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Bu arada Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların yaşandığı Yemen'de 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.
IOM, ordu ile Husiler arasında çatışmaların yaşandığı Yemen'deki duruma ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Son IOM verileri, Yemen'de çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişinin yerinden edildiğini gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.