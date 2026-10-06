Yemen ordusu: Taiz'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Bu arada Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, son saatlerde Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik onlarca saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, bazı askeri araçların da yandığını iddia eden Seri, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Seri, ayrıca ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin Rağvan ilçesinin doğusunda Suudi güçlerinin konuşlanma noktalarına yönelik saldırılar düzenlendiğini, bu saldırılarda da ölü ve yaralıların olduğunu ve bazı araçların yandığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'dan veya Yemen'de hükümeti destekleyen koalisyondan henüz Husilerin açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.