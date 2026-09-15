Yemen'de çatışmalar sürüyor. Husiler, Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmek üzere
15.09.2026 05:26
Hem Babülmendep hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor. Husiler, Moka'nın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmek üzere.
Husilerin Moka'yı ele geçirmesinin ardından Yemen Hükümeti ile çatışmalar sürüyor, Husiler Aden Körfezi'ne doğru ilerliyor.
Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan sınırındaki Cevf ilinde ilerleme kaydettiklerini ve il merkezi El-Hazm ilçesine yaklaştıklarını duyurdu. Meha, Taiz, Lahic ve Dali'de de Husi mevzilerine hava saldırıları düzenlendi.
Hükümete bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Taiz'e bağlı Babulmendeb bölgesindeki Kehbub cephesinde Husilere ait "Rucum" tipi 1 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, Şebve'deki Beyhan cephesinde de FPV tipi 2 dronun hedefine ulaşmadan düşürüldüğü de aktarıldı.
SUUDİ ARABİSTAN'DA 13 KİŞİ YARALANDI
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'daki sivil altyapıya ve sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.
Maliki, Hamis Muşayt, Ebha ve Taif şehirlerinde sivil altyapıya füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü kaydetti.
Tuğgeneral Maliki, Koalisyon Güçleri'nin Husileri caydırmak ve düşmanca saldırılarıyla mücadele etmek için gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını vurguladı.
"HUSİLER 76 BİN SAVAŞÇI TOPLADI"
Yemen'deki Ulusal Direniş Güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Sadık Duveyd, Husilerin Batı Sahili'nde hükümet güçlerinin kontrolündeki mevzileri ele geçirdiği son askeri operasyonlara ilişkin detayları paylaştı.
Aylardır planlanan operasyonların doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusunun talimatı, İranlı ve Lübnanlı uzmanların yönetimiyle gerçekleştirildiğini öne süren Duveyd, söz konusu saldırıların İran'ın bölgedeki savaşının bir parçası ve Babulmendeb Boğazı'nı kontrol etme amacını taşıdığını aktardı.
Duveyd, Husilerin Batı Sahili bölgesinde Babulmendeb Boğazı'nı ele geçirmek amacıyla düzenlediği son saldırılarda 76 binden fazla savaşçı konuşlandırdığını belirtti.
Hükümet güçlerinin 170 kilometrelik bir cephe hattı ile kıyı ve adaları savunduğunu ifade eden Duveyd, 9 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Husilerin 130 balistik füze, 145 kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve 15 patlayıcı yüklü tekne kullandığını kaydetti.
Duveyd, saldırılardan 23 füze ve 18 İHA'nın bizzat Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Direniş Güçleri Komutanı Tarık Salih'in bulunduğu mevzileri hedef aldığını ifade etti.
Elektronik harp birimlerinin temas hattı yakınlarında 5 bin 346 telsiz cihazı tespit ettiğini bildiren Duveyd, yoğun bombardıman altında geri çekilmek zorunda kaldıklarını, kendi saflarında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısının 2 binin üzerinde olduğunu kaydetti.
Duveyd, Husilerin de ağır kayıplar verdiğini ve kontrol ettikleri bölgelerdeki hastanelerin dolup taştığını iddia etti.
Son mevzi kayıplarına rağmen mücadelenin bitmediğini vurgulayan Duveyd, "Bir raundu kaybettik ancak irademiz kırılmayacak. Kendimizi, kurtarılmış bölgelerimizi ve cumhuriyetimizi savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Husiler tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.