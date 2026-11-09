Yeni Delhi'de havai fişekler kenti boğdu. Hava kirliliği limitin 59 katına çıktı
09.11.2026 09:38
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bazı bölgelerinde zehirli hava, Hindu ışık festivalinde kullanılan havai fişeklerin de etkisiyle, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük limitin 59 katına çıktı.
Dünyada hava kirliğinin en yüksek seyrettiği başkentlerden biri olan Yeni Delhi'de milyonlarca kişi bu festivali havai fişekler eşliğinde kutluyor. Bu da; araç emisyonları, anız yangınları ve sanayinin körüklediği kirli kış pusunu daha da kötü hale getiriyor.
Bu ay Yüksek Mahkeme'den çıkan bir kararla, Diwali festivali sırasında daha az hava kirliliğine neden olacak şekilde tasarlanan "yeşil" havai fişeklerin sınırlı miktarda kullanımına izin verilmişti ancak bu kısıtlama birçok yerde ihlal edildi.
Bu sabahın erken saatlerinde, yani havai fişekli kutlamaların zirve noktasından sekiz saat sonra, kansere yol açan PM 2.5 mikro parçacık seviyesi, Mandir Marg bölgesinde metreküpte 879 mikrograma kadar ulaştı.
Bu seviye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre günlük maksimum limitin yaklaşık 59 katına denk geliyor.
Yetkililer geçtiğimiz haftalarda, 30 milyondan fazla nüfusa sahip Yeni Delhi'deki kirli pusu azaltmak için trafik ve inşaat faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar getirmişti.
Hindistan Çevre Bakanlığı'na göre Yeni Delhi'de kışın yaşanan hava kirliliğinin yüzde 23'ünü araç emisyonları oluştururken, yüzde 20'sinden de anız yangınları dahil biyokütle yakımı sorumlu tutuluyor.
Kömürle çalışan enerji santrallerinin de aralarında bulunduğu sanayi tesisleri, bu hava kirliliğinde yüzde dokuzluk bir paya sahip.
Yüzde 27 ile en büyük pay ise araçlar, sanayi, santraller ve biyokütle yakımından çıkan gazların atmosferde reaksiyona girmesiyle oluşan ikincil parçacıklara ait.
The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan 2024 tarihli bir çalışmada, 2009 ila 2019 yılları arasında Hindistan'da gerçekleşen 3,8 milyon ölüm vakasının hava kirliliğiyle ilintili olduğu tahmin ediliyor.