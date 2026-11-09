Yeni Delhi'de havai fişekler kenti boğdu. Hava kirliliği limitin 59 katına çıktı

Dünyada hava kirliğinin en yüksek seyrettiği başkentlerden biri olan Yeni Delhi'de milyonlarca kişi bu festivali havai fişekler eşliğinde kutluyor. Bu da; araç emisyonları, anız yangınları ve sanayinin körüklediği kirli kış pusunu daha da kötü hale getiriyor.

Bu ay Yüksek Mahkeme'den çıkan bir kararla, Diwali festivali sırasında daha az hava kirliliğine neden olacak şekilde tasarlanan "yeşil" havai fişeklerin sınırlı miktarda kullanımına izin verilmişti ancak bu kısıtlama birçok yerde ihlal edildi.

Bu sabahın erken saatlerinde, yani havai fişekli kutlamaların zirve noktasından sekiz saat sonra, kansere yol açan PM 2.5 mikro parçacık seviyesi, Mandir Marg bölgesinde metreküpte 879 mikrograma kadar ulaştı.



Bu seviye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre günlük maksimum limitin yaklaşık 59 katına denk geliyor.