Yeni saldırı hazırlığı mı? ABD, Ortadoğu’ya yeni uçak gemisi gönderiyor
16.11.2026 04:08
İran'a yönelik yeni saldırı iddialarının yalanlanmasına rağmen ABD, USS Theodore Roosevelt uçak gemisini yeniden Ortadoğu'ya gönderiyor. ABD'nin bölgedeki uçak gemisi sayısı tekrar üçe yükselecek.
Seçim yenilgisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik olası saldırıları ertelemeyi değerlendirdiği iddialarının gölgesinde örtülü diplomasi sürerken, Washington'dan gerilimi yeniden artıracak bir adım daha geldi.
ABD ordusuna ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Ortadoğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edildi.
New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin üçüncü uçak gemisi bölgeye ulaşmak üzere. Habere göre, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi birkaç gün içinde Ortadoğu’daki diğer iki Amerikan uçak gemisine katılacak.
Söz konusu görevlendirmenin, İran’ın pazar günü üç gün içinde ikinci kez Bahreyn’e insansız hava aracı saldırısı düzenlemesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.
SALDIRI İDDİASI YALANLANMIŞTI
Bu yeni hamleye ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Başkan Yardımcısı JD Vance’i barış görüşmelerinden çıkarmış ve "Washington’un artık Tahran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını" ifade etmişti.
Uçak gemisinin konuşlandırılmasına rağmen, ABD ordusu kısa süre önce İran’a karşı operasyonların yeniden başlaması ihtimaline hazırlandığını iddia eden bir İsrail medyası haberini yalanlamış ve bu tür haberleri "tamamen spekülasyon" olarak nitelemişti.
GÖREV UZAMIŞ, KRİZ ÇIKMIŞTI
Halihazırda Ortadoğu'da USS George H.W. Bush ve USS George Washington adlı iki uçak gemisi ve yaklaşık 50 bin ABD askeri bulunuyor.
ABD'nin uçak gemileri aylar süren Ortadoğu görevlerinde yaşam koşulları ve mürettebatın ruh sağlığıyla gündeme gelmişti. USS Abraham Lincoln gemisi 5 bin kişilik mürettebatıyla 270 günden fazla limana uğramadan aralıksız denizde kalmış, uzayan görev süresi boyunca gemideki yaşam koşullarının kötüleştiği, erzak ve su sıkıntısı yaşandığı, mürettebat arasında ciddi ruh sağlığı sorunlarının yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Dev gemi 270 günlük görevin ardından rotasyon için Tayland'a gitmişti.