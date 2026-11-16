Yeni trend Çin dizileri. Güney Kore yapımlarına rakip çıktı
16.11.2026 08:39
Çin televizyon dizileri ve oyuncuları, Asya başta olmak üzere tüm dünyadan izleyiciler arasında hızla yayılarak Güney Kore dizilerine rakip oluyor.
Çin yapımı televizyon dizileri ve ünlü oyuncuları, Asya başta olmak üzere tüm dünyadan izleyiciler ve hayranlar arasında hızla yayılıyor.
Bu ilginin merkezindeki isimlerden biri olan Çinli oyuncu Zhang Linghe'yi görebilmek için Taylandlı hayranı Thammarawee Lin, ülkenin doğusundaki bir otelin önünde yağmur çamur demeden 20 günü aşkın süre nöbet tuttu.
Diğer yabancı hayranlarla birlikte otelin girişine telefonlarını doğrultan Lin, uzun boyu ve genç görünümüyle tanınan Zhang'ın dışarı çıkmasını bekledi.
Son dizisi "Pursuit of Jade" ile uluslararası üne kavuşan Zhang, sınır ötesi izleyicilerin ilgisini çeken Çin dizileri (C-drama) dalgasının öne çıkan simalarından biri haline geldi.
TURİZME DE KATKISI OLUYOR
Çin dizilerinin artan popülaritesi, "Çin'in Hollywood'u" olarak bilinen Hengdian'da yabancı hayranlara yönelik yeni bir turizm sektörü yarattı.
Ünlü isimleri yakından görme umuduyla bölgeye gelen turistler için yerel işletmeler özel hizmetler sunmaya başladı.
Zhang'ın posterleriyle süslenen bariyerlerin arkasına sıralanan hayranlar, en iyi görüş açısını yakalamak için bir gün önceden renkli taburelerle yer tuttu.
Sektör içinden kişilerin çekim takvimlerini ve mekanlarını sosyal medyada sızdırması veya satması, hayranların Zhang'ın saç ve makyaj hazırlığı yaptığı otel gibi noktalara akın etmesine yol açtı.
Bangkok'tan uçak bileti ve Hengdian'daki otel odası için yaklaşık 5 bin yuan (752 dolar) harcadığını söyleyen Lin, "çok fazla" para harcadığını kabul etti.
Elinde oyuncunun fotoğraf kartları ve rozetlerini tutan 46 yaşındaki serbest çevirmen Lin, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Onu gerçekten sevmeseydik bunları kesinlikle yapmazdık" dedi.
Lin ayrıca, "Birazdan güneş açabilir ama biz onu beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Bölgedeki işletmecilerden Li ise müşterilerinin Güney Kore, Singapur ve Malezya gibi ülkelerden geldiğini belirtti.
Li, hayranları Zhang'ın yeni dönem dizisinin çekimlerini izleyebilmeleri için dağa yürüyüşe çıkardığını anlattı.
Hayranlara ağır telefoto lensli kameralar verdiklerini söyleyen Li, "Böylece yüksekten çekim yapmanın nasıl bir deneyim olduğunu yaşayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
GÜNEY KORE DİZİLERİNE RAKİP Mİ OLUYOR?
Uzmanlar, 1990'ların sonundan bu yana yurt dışında büyük popülerlik kazanan Güney Kore dizilerine (K-drama) karşı Çin yapımlarının hızla arayı kapattığını değerlendiriyor.
Çağdaş bir romantik dizi olan "The Early Spring", Ağustos ayında Netflix'in İngilizce Olmayan Küresel Diziler listesine ikinci sıradan giriş yaptı.
Zhang'ın tarihi dizisi "Pursuit of Jade" ise Mart ayında çıktığı ilk hafta aynı listede altıncı sıraya yerleşti.
Dizinin Nisan ayında bir hafta boyunca Netflix'te en çok izlenen yapım olduğu Singapur'da, bakanlar konuşmalarında diziye atıfta bulundu ve dizinin müzikleriyle TikTok videoları çekti.
Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Pan Wang, Kore kültür dalgasını (Hallyu) besleyen K-drama yapımlarının şu an için daha oturmuş bir küresel profile sahip olduğunu söyledi.
Fransız AFP ajansına konuşan Wang, buna karşın Çin dizilerinin de özellikle Asya'da giderek daha fazla uluslararası izleyiciye ulaştığını vurguladı.
Çin dizilerinin K-drama ölçeğine ulaşmasının biraz zaman alacağını belirten Wang, "Çin'in büyük bir yapım sektörü, çok geniş bir tür yelpazesi, önemli bir potansiyel izleyici kitlesi ve uluslararası dağıtım için hükümet desteği gibi kendi avantajları var" dedi.
Wang öte yandan, Çin'deki katı sansür gibi engellerin "anlatılabilecek hikayeleri sınırlandırabileceği" uyarısında bulundu.
HAYRANLAR NEDEN ÇİN DİZİLERİNE YÖNELİYOR?
Zhang'ı daha önce yaklaşık 25 kez gören Malezyalı öğrenci Adelise Lee, oyuncuyu bir kez daha görebilmek için Hengdian'a dördüncü ziyaretini gerçekleştirdi.
Hubei'de eğitim gören Lee, bu seyahatinde film setleri arasında koşuşturarak ve kasabadaki ünlülere ait restoranlarda yemek yiyerek yaklaşık 10 Çinli yıldızı yakından gördü.
Çinli oyuncu He Yu'nun Hengdian'daki restoranında akşam yemeği yiyen Lee, bir zamanlar Güney Kore dizilerine tutkun olduğunu ancak artık Çin yapımlarına kıyasla bu dizilerin konularını fazla tahmin edilebilir ve "benzer" bulduğunu anlattı.
Lee, "Birçok kişi Kore dizilerinden sıkılmaya başladığını söylüyor" dedi.
Çin dizilerinde tür çeşitliliğinin daha fazla olduğunu belirten Lee, bu yapımlarda daha iddialı kadın başrollerin veya Çin halk kültürüne dayanan fantastik hikayelerin yer alabildiğini kaydetti.
Taylandlı hayran Lin, ülkesindekiler için Zhang'ın otelden çıkışını canlı yayımlamak üzere iki telefonunu birden otel kapısına doğru tuttu.
Zhang nihayet siyah deri ceketi ve geleneksel topuz yapılmış saçlarıyla kapıdan çıktığında, hayranları büyük bir coşkuyla tezahürat yaptı.
Oyuncu kendisini bekleyen araca hızla bindirilirken hayranları, "Seni özledik Zhang Linghe!" ve "Seni destekliyoruz!" diye bağırdı.