Yeni trend Çin dizileri. Güney Kore yapımlarına rakip çıktı

Çin dizilerinin artan popülaritesi, "Çin'in Hollywood'u" olarak bilinen Hengdian'da yabancı hayranlara yönelik yeni bir turizm sektörü yarattı.

Ünlü isimleri yakından görme umuduyla bölgeye gelen turistler için yerel işletmeler özel hizmetler sunmaya başladı.

Zhang'ın posterleriyle süslenen bariyerlerin arkasına sıralanan hayranlar, en iyi görüş açısını yakalamak için bir gün önceden renkli taburelerle yer tuttu.

Sektör içinden kişilerin çekim takvimlerini ve mekanlarını sosyal medyada sızdırması veya satması, hayranların Zhang'ın saç ve makyaj hazırlığı yaptığı otel gibi noktalara akın etmesine yol açtı.

Bangkok'tan uçak bileti ve Hengdian'daki otel odası için yaklaşık 5 bin yuan (752 dolar) harcadığını söyleyen Lin, "çok fazla" para harcadığını kabul etti.

Elinde oyuncunun fotoğraf kartları ve rozetlerini tutan 46 yaşındaki serbest çevirmen Lin, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Onu gerçekten sevmeseydik bunları kesinlikle yapmazdık" dedi.

Lin ayrıca, "Birazdan güneş açabilir ama biz onu beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bölgedeki işletmecilerden Li ise müşterilerinin Güney Kore, Singapur ve Malezya gibi ülkelerden geldiğini belirtti.

Li, hayranları Zhang'ın yeni dönem dizisinin çekimlerini izleyebilmeleri için dağa yürüyüşe çıkardığını anlattı.

Hayranlara ağır telefoto lensli kameralar verdiklerini söyleyen Li, "Böylece yüksekten çekim yapmanın nasıl bir deneyim olduğunu yaşayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.