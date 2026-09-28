Yerleşim yaptırımı gerilimi. İsrail, Hollandalı diplomatlara 7 gün süre verdi

İsrail, ağustos ayında da Dışişleri Bakanı'nın "İsrail karşıtı tedbirler" olarak nitelediği politikalar nedeniyle Hollandalı diplomatların İsrail'de konuşlu bulunan ve ABD öncülüğünde faaliyet yürüten Gazze koordinasyon merkezine girişini yasaklamıştı .

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da son yıllarda izlediği politikalar yüzünden geleneksel müttefiklerinin birçoğuyla diplomatik açıdan yalnızlaşma sürecine girdi.

Kabinedeki iki kıdemli bakan çok sayıda ülke tarafından yaptırım listesine alınırken İspanya, İrlanda ve başka ülkeler de yerleşim birimlerinden gelen mallara yasak getirdiğini duyurdu.

Fransa ve Kanada da bu ay İngiltere'ye katılarak yerleşim ürünlerine yasak koydu; ancak İsrail henüz bu iki ülkeye karşı herhangi bir adım atmadı.