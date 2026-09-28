Yerleşim yaptırımı gerilimi. İsrail, Hollandalı diplomatlara 7 gün süre verdi
28.09.2026 12:28
İsrail, Batı Şeria'daki yerleşimlere yönelik yaptırım kararı alan Hollanda'nın Filistin Yönetimi nezdindeki diplomatlarının statüsünü iptal etti.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimlerine yönelik yaptırım kararı alan Hollanda'ya karşı diplomatik misillemede bulundu.
Tel Aviv yönetimi, Ramallah merkezli Filistin Yönetimi nezdinde görev yapan Hollandalı diplomatların diplomatik statülerini iptal ettiğini duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı açıklamada, Ramallah'ta görevli Hollandalı diplomatların İsrail makamlarınca verilen diplomatik belgeleri yedi gün içinde iade etmeleri gerektiğini belirtti.
Saar, diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıkların bu sürenin bitiminde sona ereceğini ifade ederek, "İsrail'e karşı düşmanca ve tek taraflı hareket eden her ülke, bölgedeki etkisini ve ağırlığını kaybedecektir" dedi.
Reuters ajansının haberine göre Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ise bugün yaptığı açıklamada, bu "gereksiz" karardan üzüntü duyduklarını ve Hollanda'nın vereceği yanıtı değerlendirdiğini bildirdi.
Berendsen yayımladığı bildiride, "Geçici yaptırımlarımız İsrail'i hedef almamaktadır; yasa dışı yerleşimlerin oluşturduğu hukuka aykırı duruma katkı sunmama yükümlülüğümüzden kaynaklanmaktadır" değerlendirmesini yaptı.
Hollanda'nın yerleşimlerde üretilen malların ithalatını yasaklayan kararı geçen hafta yürürlüğe girmişti. İsrail, benzer adımlar atan diğer ülkelere karşı da son dönemde sert tedbirler alıyor.
Londra yönetiminin yerleşim birimlerinden mal ithalatını yasaklamasının ardından Tel Aviv yönetimi, bu ayın başında İngiltere'nin Filistin Yönetimi nezdindeki temsilciliği olan Doğu Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu'nun kapatılması talimatını vermişti.
Aralarında Hollanda'nın da yer aldığı pek çok ülkenin diplomatları, Doğu Kudüs'te ikamet ederken Ramallah'taki Filistin Yönetimi nezdinde hükümetlerini temsil ediyor.
İsrail geçmişten bu yana söz konusu diplomatları akredite ediyor ve Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatik misyonlara tanınan belirli ayrıcalıkları bu kişilere sağlıyordu.
İsrail, ağustos ayında da Dışişleri Bakanı'nın "İsrail karşıtı tedbirler" olarak nitelediği politikalar nedeniyle Hollandalı diplomatların İsrail'de konuşlu bulunan ve ABD öncülüğünde faaliyet yürüten Gazze koordinasyon merkezine girişini yasaklamıştı.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da son yıllarda izlediği politikalar yüzünden geleneksel müttefiklerinin birçoğuyla diplomatik açıdan yalnızlaşma sürecine girdi.
Kabinedeki iki kıdemli bakan çok sayıda ülke tarafından yaptırım listesine alınırken İspanya, İrlanda ve başka ülkeler de yerleşim birimlerinden gelen mallara yasak getirdiğini duyurdu.
Fransa ve Kanada da bu ay İngiltere'ye katılarak yerleşim ürünlerine yasak koydu; ancak İsrail henüz bu iki ülkeye karşı herhangi bir adım atmadı.