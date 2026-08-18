Yerleşimciler saldırıyor, İsrail ordusu izliyor

Kuşatma altındaki Filistinlilerden birinin ABD vatandaşı olması üzerine Washington müttefikinden harekete geçmesini talep ettiğini açıklarken, İsrail ordusu da bölgeye defalarca asker sevk etti.

Ancak kınama açıklamaları, bir İsraillinin gözaltına alınması ve yerleşimcilerin çadırlarının sökülmesi dışında yerleşimcileri alandan çıkarmak için neredeyse hiçbir adım atılmadı.

Olay yerine ilk ulaşan bazı askerlerin yerleşimcilerle birlikte dua ettiği görüntülendi. Ordu daha sonra bu askerler hakkında disiplin işlemi başlatılacağını duyurdu.

Kuşatma altındaki bir bölge sakininin AFP ile paylaştığı videolara göre, pazartesi günü dört tekerlekli arazi araçlarıyla (ATV) alana geri dönen yerleşimcilerin İsrail güçleriyle el sıkışıp sohbet ettiği görüldü.

Eski İsrail Başbakanı Şimon Peres'in kıdemli danışmanı ve özel temsilcisi Nimrod Novik, hükümetin aşırılık yanlısı yerleşimcilere verdiği desteğin orduyu "imkansız bir duruma" soktuğunu ifade etti.

AFP'ye konuşan Novik, ordunun "şiddet yanlısı yerleşimcilere karşı sert tedbirler uygulanmasını gerektiren mesleki muhakemesi ve görevi doğrultusunda hareket etmek ile bu teröristlere hem siyasi destek hem de kaynak sağlayan hükümet politikasına bağlı kalmak arasında seçim yapmaya zorlandığını" söyledi.

Novik, "Sonuç ise suçların ciddiyeti veya ABD'nin müdahalesi kaynaklı nadir istisnalar dışında tam bir felç halidir" dedi.