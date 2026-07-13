Yılda yaklaşık 4,5 milyar euro kazandırıyor. Kavurucu sıcaklar meşhur peyniri de vurdu

Bölgedeki iklim kontrollü depolar, yerel halk arasında "Parmesan Bankası" olarak adlandırılan birer kuruma dönüşmüş durumda.

Bu yapıların duvarlarının arkasında teknoloji ile geleneksel yöntemler bir arada yürütülüyor. Her bir peynir tekerleği, kusurları ayırt etmek amacıyla röntgen taramaları da dahil olmak üzere sıkı kalite kontrollerinden geçiriliyor.

Uzmanlar, olgunlaşma sürecinde oluşabilecek kusurları tespit etmek için her hafta küçük çekiçlerle peynir tekerleklerine vurarak ses analizi yapıyor.

Ravanetti, insan faktörünün bu süreçte kilit rol oynamaya devam ettiğini ve tüm faaliyetin en güçlü yönünü oluşturduğunu ifade etti.

2025 yılında konsolide gelirini 1,87 milyar euro olarak açıklayan gıda grubu GranTerre'nin uluslararası satış direktörü Paolo Ganzerli de artan maliyetler konusunda benzer endişeleri paylaştı.

Ganzerli, aşırı hava olaylarının daha uzun süreli ve yoğun hale gelmesi durumunda sütün miktarını ve kalitesini kesinlikle etkileyeceğini, fakat her şeyden önce maliyetlerin yükselmesine yol açacağını belirtti.

Sektörde ekonomik açıdan çok büyük bir pay bulunuyor. Parmigiano Reggiano endüstrisi, yılda yaklaşık 4,5 milyar euro gelir yaratırken binlerce kişiye istihdam sağlıyor ve yerel ekonomiyi ayakta tutuyor.

2025 yılında yapılan ihracat, toplam küresel satışların yüzde 50'sinden fazlasını oluştururken en büyük dış pazar olarak ABD öne çıktı.

Ganzerli, Parmigiano Reggiano peynirinin 800 yılı aşkın bir süredir var olduğunu hatırlatarak "Bu peyniri yiyen son nesil olmak istemiyoruz" dedi.