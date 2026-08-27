Yıllar sonra aynı ülkedeler. Prens William ve kardeşi Harry barışacak mı?

Harry ve Meghan'ın çocukları Archie ve Lilibet'i İngiltere'de bir okula kaydettirdiği ve ailenin ülkede daha kalıcı bir hayat kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Bu durum, William üzerindeki baskının da artabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde Harry ve ailesinin kraliyet ailesinin Noel buluşmalarına katılıp katılmayacağı ve iki kardeşin çocuklarının daha sık görüşüp görüşmeyeceği merak konusu.