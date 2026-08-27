Yıllar sonra aynı ülkedeler. Prens William ve kardeşi Harry barışacak mı?
27.08.2026 11:38
Prens Harry'nin İngiltere'ye dönmesi, yıllardır görüşmediği ağabeyi Prens William ile arasındaki gerilimi gündeme taşıdı. Kral Charles oğlu Harry ile ilişkilerini yumuşattı ancak William hala sessiz.
HARRY İNGİLTERE'YE DÖNDÜ, WILLIAM SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD'den İngiltere'ye dönme kararı, kraliyet ailesinin yıllardır devam eden en büyük kırılmalarından birini yeniden gündeme getirdi.
İngiliz basınında şimdi tek bir soru öne çıkıyor: Prens William ve kardeşi Harry yıllar sonra barışacak mı?
Tahtın varisi William, kardeşinin İngiltere'ye dönüşü konusunda şu ana kadar kamuoyu önünde hiçbir açıklama yapmadı.
YILLARDIR SÜREN KARDEŞ KAVGASI
İki kardeş arasındaki ilişkiler, Harry ve Meghan'ın 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmasından önce ciddi biçimde bozulmuştu.
Harry, anı kitabı Spare'de kardeşiyle 2019 yılında yaşadığı tartışmanın fiziksel kavgaya dönüştüğünü öne sürmüş, William'ın kendisini yakasından tutarak yere ittiğini iddia etmişti.
William ve Harry'nin arasındaki mesafe sonraki yıllarda da kapanmadı.
İki kardeş, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin ardından yalnızca birkaç kez aynı ortamda bulundu. Kral Charles'ın Mayıs 2023'teki taç giyme töreninde ve Ağustos 2024'te amcaları Lord Robert Fellowes için düzenlenen anma töreninde bir araya gelseler de kamuoyu önünde iletişim kurdukları görülmedi.
KRAL CHARLES İLE BUZLAR ERİMEYE BAŞLADI
Harry'nin babası Kral 3. Charles ile ilişkisinde ise son dönemde dikkat çekici bir yumuşama yaşandı.
Harry, 2025'te babasıyla Londra'da bir araya geldi. Geçen ay ise Charles ve Kraliçe Camilla, Harry, Meghan ve çocukları Archie ile Lilibet'i ağırladı.
Harry'nin İngiltere'ye dönüş kararının ardından Kral Charles'a yakın bir kaynak, hükümdarın Sussex ailesini özel ve ailevi çerçevede daha sık görebilecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
William cephesinden ise benzer bir mesaj gelmedi.
PRENSES DIANA'NIN ÖLÜMÜ İKİ KARDEŞİ YAKINLAŞTIRMIŞTI
William ve Harry'nin ilişkilerinin geçmişinde anneleri Prenses Diana'nın ölümü önemli bir yer tutuyor.
Diana, 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybettiğinde William 15, Harry ise 12 yaşındaydı. Yaşadıkları kayıp, uzun yıllar boyunca iki kardeşi birbirine yakınlaştıran en önemli bağlardan biri olarak görülüyordu.
Kraliyet uzmanları ise aynı travmanın bugün iki kardeş arasındaki yoğun duyguların ve anlaşmazlığın da arka planında bulunabileceğine dikkat çekiyor.
HARRY'NİN DÖNÜŞÜ WILLIAM'I ZORLAYABİLİR
Harry ve Meghan'ın çocukları Archie ve Lilibet'i İngiltere'de bir okula kaydettirdiği ve ailenin ülkede daha kalıcı bir hayat kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Bu durum, William üzerindeki baskının da artabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde Harry ve ailesinin kraliyet ailesinin Noel buluşmalarına katılıp katılmayacağı ve iki kardeşin çocuklarının daha sık görüşüp görüşmeyeceği merak konusu.
Harry'nin ayrıca Invictus Games kapsamındaki görevleri nedeniyle önümüzdeki haftalarda kamuoyu önüne çıkması bekleniyor.
Kraliyet uzmanlarına göre Harry'nin artık aynı ülkede yaşaması, yıllardır fiziksel mesafeyle sürdürülen kardeşlik krizinin görmezden gelinmesini giderek zorlaştırabilir.