Yoğunluk nedeniyle bayram namazı 3 kez kılındı. "Müslümanlar camimize akın etti"

Tokyo Camii Koordinatörü ve Baş İmam Hatibi Musa Atcı yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi bayram namazına bu yıl da yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "Hem burada yaşayan Türk vatandaşlarımız, hem de burada ikamet eden diğer ülkelerden Müslümanlar Kurban Bayramı namazını eda etmek üzere camimize akın ettiler." ifadelerini kullandı.

Yoğun katılım nedeniyle bayram namazının 3 kez kılındığını aktaran Atcı, "Rabbim ülkemize birlik, dirlik nasip eylesin. Devletimizi, ülkemizi, milletimizi daim eylesin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu.