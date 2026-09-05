Yolcuyu koli bandıyla koltuğa bağladılar

Mejia ve yanında seyahat eden arkadaşı Richard Olenick, başlangıçta durumu takip ettiklerini ancak Lundeen'in fiziksel müdahalede bulunmaya başlaması üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Olenick, Mejia'nın durumun büyüyebileceğini fark ederek hemen müdahale ettiğini anlattı.

Mejia'nın Lundeen'in yanındaki koltuğa geçtiğini ve onu kontrol altına almaya başladığını söyleyen Olenick, amaçlarının olayın daha fazla büyümesini engellemek olduğunu belirtti.

Lundeen'in elleri plastik kelepçelerle bağlanırken, vücudu koli bandıyla koltuğuna sabitlendi.