Yolcuyu koli bandıyla koltuğa bağladılar
05.09.2026 12:18
ABD'de bir yolcu uçağındaolay çıkardığı öne sürülen 67 yaşındaki adam, diğer yolcuların müdahalesiyle koli bandı ve plastik kelepçeler kullanılarak koltuğuna bağlandı.
HAKARETLER SAVURMAYA BAŞLADI
ABD'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağında taşkınlık çıkardığı öne sürülen 67 yaşındaki bir adam, diğer yolcuların müdahalesiyle koli bandı kullanılarak koltuğuna bağlandı. Ellerine plastik kelepçe takılan yolcu nedeniyle uçak rotasını değiştirerek Baltimore'a indi.
Polis yetkilileri, Arizona'da yaşayan Arthur Lundeen'in inişin ardından gözaltına alındığını açıkladı. Olay, Dallas'tan Newark'a giden American Airlines'ın AA 618 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi.
Uçakta bulunan eski kolluk görevlisi Juan Mejia, yolculuğun yaklaşık dörtte üçü tamamlandıktan sonra arka sıralardan sesler duymaya başladığını anlattı.
Mejia'nın iddiasına göre Lundeen, kabin ekibine ve diğer yolculara karşı saldırgan davranmaya, aşağılayıcı ifadeler kullanmaya başladı.
Mejia, yolcunun ırkçı ifadeler kullandığını, küfürler ettiğini ve özellikle arkasındaki kadınlara yönelik rahatsız edici sözler söylediğini öne sürdü.
YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ
Mejia ve yanında seyahat eden arkadaşı Richard Olenick, başlangıçta durumu takip ettiklerini ancak Lundeen'in fiziksel müdahalede bulunmaya başlaması üzerine harekete geçtiklerini söyledi.
Olenick, Mejia'nın durumun büyüyebileceğini fark ederek hemen müdahale ettiğini anlattı.
Mejia'nın Lundeen'in yanındaki koltuğa geçtiğini ve onu kontrol altına almaya başladığını söyleyen Olenick, amaçlarının olayın daha fazla büyümesini engellemek olduğunu belirtti.
Lundeen'in elleri plastik kelepçelerle bağlanırken, vücudu koli bandıyla koltuğuna sabitlendi.
UÇAK ROTASINI DEĞİŞTİRDİ
Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre uçak, yaşanan olay nedeniyle perşembe günü saat 22.15 sıralarında Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.
Polis ekipleri inişin ardından uçağa girerek Lundeen'i gözaltına aldı.
American Airlines, yolcunun uçaktan çıkarılmasının ardından uçağın Newark'a doğru yolculuğuna devam ettiğini açıkladı.
Şirket, “Müşterilerimizin ve ekip üyelerimizin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimizdir ve şiddete tolerans göstermiyoruz” ifadelerini kullandı.
Polis yetkilileri, Lundeen hakkında kamu düzenini bozma ve ikinci derece saldırı suçlamaları yöneltildiğini bildirdi.
Federal Havacılık İdaresi de olayla ilgili inceleme başlatırken, FBI soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.