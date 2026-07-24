Yollara konulan yeni trafik tabelasını kimse anlamadı

Kedilerin Japon gündelik yaşamındaki ve mirasındaki yeri bin yıldan uzun bir geçmişe dayanıyor.

Tapınaklardaki yazmaları kemirgenlerden korumak gayesiyle ülkeye getirilen kediler, zamanla şans ve koruyuculuk simgelerine dönüştü. İş yerlerinin camlarında sıklıkla rastlanan ve patisi havada tasvir edilen "maneki-neko" figürü de bu tarihsel birikimin parçası olarak kabul ediliyor.

Kitakami ve benzeri yerleşim yerlerinde kullanılan uyarı panoları, kedileri birer engel veya sokak unsuru olarak görmek yerine, yolların insan dışındaki canlılarla da paylaşılan alanlar olduğunu gösteriyor.

Bölgede sürüş yapan kişilerin çalı veya bahçe kenarlarından her an bir kedinin çıkabileceğini öngörerek hız sınırlarına riayet etmesi bekleniyor.