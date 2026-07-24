Yollara konulan yeni trafik tabelasını kimse anlamadı
24.07.2026 07:39
Son Güncelleme: 24.07.2026 07:45
Japonya'nın Ivate eyaletine bağlı Kitakami kentinde mahalle sakinleri, aniden yola atlayan kedilere karşı sürücüleri uyarmak maksadıyla özel trafik levhaları yerleştirdi. İlk kez görenler tabelanın ne anlama geldiğini anlamadı.
Japonya'nın Ivate eyaletinde yer alan Kitakami kentinin kırsal mahallelerinde, yola aniden atlama eğilimi gösteren kedilere dikkat çekmek amacıyla sıra dışı trafik levhaları kullanılıyor.
Parlak sarı zemin üzerine havada sıçrar vaziyetteki bir kedi illüstrasyonunun yer aldığı levhalarda, Japonca "Aniden fırlayan kedilere dikkat" yahut "Zıplayan kedilere karşı tedbirli olun" ifadesi yer alıyor.
Japon trafik jargonunda "tobidashi" terimi, araç trafiğinin aktığı güzergahlara bir canlı yahut nesnenin birdenbire fırlamasını tanımlamak için tercih ediliyor.
Söz konusu terim ülke genelindeki resmi levhalarda çoğunlukla çocuklar ve geyikler için kullanılırken, dar sokakların, bahçe çitlerinin ve kör noktaların yoğun olduğu konut bölgelerinde kedilerin anlık hareketlilikleri sebebiyle bu özel tasarıma başvuruluyor.
YEREL TOPLULUKLARIN ORTAK TEDBİRİ
Puberty adlı sosyal medya platformunun aktardığına göre söz konusu uyarı işaretleri, merkezi hükümetin veya ulusal karayolları ağının standart bir uygulaması olmaktan ziyade, doğrudan mahalle sakinleri ile yerel bölge dernekleri tarafından tedarik edilip sokaklara yerleştiriliyor.
Resmi kurumların geyik gibi büyükbaş hayvanlar için kullandığı standart üçgen sarı levhaların aksine, kedi uyarısı taşıyan panolar mahalle düzeyindeki güvenlik ihtiyacından doğuyor.
Sert bir ceza veya yasal yaptırım üslubu barındırmayan tasarımlar, sürücülerin hızlarını düşürmelerini sağlayan görsel bir araç işlevi görüyor.
Kitakami'deki bu uygulama, yabancı ziyaretçiler ve internet kullanıcıları arasında da geniş bir etkileşim uyandırdı.
Sosyal mecralarda paylaşılan görsel içerikler, levhada yer alan metnin çevirisiyle birlikte küresel çapta ilgi topladı.
Kedilerin Japon gündelik yaşamındaki ve mirasındaki yeri bin yıldan uzun bir geçmişe dayanıyor.
Tapınaklardaki yazmaları kemirgenlerden korumak gayesiyle ülkeye getirilen kediler, zamanla şans ve koruyuculuk simgelerine dönüştü. İş yerlerinin camlarında sıklıkla rastlanan ve patisi havada tasvir edilen "maneki-neko" figürü de bu tarihsel birikimin parçası olarak kabul ediliyor.
Kitakami ve benzeri yerleşim yerlerinde kullanılan uyarı panoları, kedileri birer engel veya sokak unsuru olarak görmek yerine, yolların insan dışındaki canlılarla da paylaşılan alanlar olduğunu gösteriyor.
Bölgede sürüş yapan kişilerin çalı veya bahçe kenarlarından her an bir kedinin çıkabileceğini öngörerek hız sınırlarına riayet etmesi bekleniyor.