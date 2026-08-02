Yunanistan alevlere teslim. 10 bin hektar kül oldu
02.08.2026 14:03
Yunanistan şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarıyla mücadele ederken Başbakan Miçotakis son derece zorlu günlerin kapıda olduğu uyarısını yaptı. Atina yakınlarındaki Porto Germeno beldesinde devasa alanlar kül olurken yangın söndürme ekipleri alevlerin başkente ulaşmasını engellemeye çalışıyor.
Yunanistan pazar günü birden fazla noktada orman ve tarım arazilerini kasıp kavuran yangınlarla mücadele ederken zarar bilançosu ağırlaşıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, önlerinde "son derece zorlu" günlerin bulunduğunu duyurdu.
Başbakan Miçotakis, ülkenin "aşırı hava koşulları ve hızı sık sık saatte 100 kilometreye ulaşan rüzgarlarla" karşı karşıya kaldığını belirtti.
Miçotakis Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Rüzgar bu kadar şiddetli estiğinde elimizdeki onlarca hava aracı bile güvenli şekilde görev yapamıyor. Doğanın ve hava olaylarının şiddetinin her türlü insan planlamasını ve her türlü operasyonel kabiliyeti aştığı anlar vardır" ifadelerini kullandı.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, yaklaşık 500 itfaiyecinin Atina'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısında yer alan popüler sahil beldesi Porto Germeno çevresindeki alevlerle savaştığını bildirdi.
Ekipler, gece boyunca bir dağı aşan yangının Atina'nın batı dış mahallelerine yaklaşmasını engellemeye çalışıyor.
Peloponnez'in kuzeyindeki Egialia bölgesinde başka bir yangına yaklaşık 100 itfaiyeci müdahale ediyor. İyon Denizi'nde yer alan Kefalonya Adası'nda ise cumartesi geç saatlerde yeni bir yangın çıktı.
Atina Ulusal Gözlemevi'nin iklim takip platformu meteo.gr tarafından yapılan ilk tahminlere göre, Korint Körfezi'nde çıkan ve Porto Germeno'yu da etkisi altına alan farklı yangınlarda 6 bin 500 hektardan fazla alan yandı.
Cuma günü başlayan yangın nedeniyle Porto Germeno ve çevredeki diğer köyler tahliye edilirken yerel yetkililer çok sayıda evin zarar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını aktardı.
Selanik Aristoteles Üniversitesi Orman Yönetimi Laboratuvarı'ndan Nikos Georgopoulos, ERT devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Gördüklerimize inanamadık, yangın son derece hızlı yayıldı. Porto Germeno üç yıl önce küçük bir yangın atlatmıştı. Şimdi alevler beldeyi yeniden kasıp kavurdu" dedi.
Meteo verilerine göre hafta başında Girit ve Paros adalarında çıkan yangınlar 6 bin hektarlık bir alanı etkiledi.
Ancak Ulusal Gözlemevi'nde kıdemli araştırmacı ve orman yangınları meteoroloğu olarak görev yapan Theodore Giannaros, Porto Germeno çevresindeki yangınların ilk tahminlerin yaklaşık iki katına ulaşarak 10 bin hektardan fazla alanı etkilediğinin görüldüğünü bildirdi.
Giannaros, Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki bu yangının 'dev yangın' olarak sınıflandırılması son derece muhtemel, hatta neredeyse kesin" diye yazdı.
İtfaiye ekipleri her gün onlarca yangınla mücadele etmek zorunda kalırken Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Evangelos Tournas cumartesi günü yaptığı açıklamada itfaiye teşkilatının "sınırlarının sonuna kadar zorlandığını" söyledi.
Alevlerin Porto Germeno'da iki gündür sürmesiyle birlikte bu hafta görev başında olan üç itfaiyeci hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden itfaiyecilerin ikisinin Girit'te, birinin ise Peloponnez'de görev yaptığı bildirildi.
Bakan Tournas, fırtına şiddetindeki rüzgarların "son derece zorlu koşullar yarattığını ve birçok olayda hava araçlarının ya su alamamasına ya da şiddetli türbülans nedeniyle su bırakma işlemi yapamamasına yol açtığını" aktardı.
Sivil Koruma Bakanlığı, cumartesi geç saatlerde rüzgarın şiddetini azaltmasına rağmen geniş Atina bölgesi, yakındaki Böotya (Voiotia) ve Eğriboz (Evia) Adası için pazar günü en yüksek seviyeye yakın yangın riski uyarısında bulundu.
Akdeniz havzasının geri kalanı gibi iklim krizinden ağır şekilde etkilenen Yunanistan, yüksek sıcaklıklar, sıklaşan sıcak dalgaları ve kuraklık nedeniyle her yaz orman yangınlarıyla karşı karşıya.