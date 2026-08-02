Yunanistan alevlere teslim. İki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, yaklaşık 500 itfaiyecinin Atina'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeybatısında yer alan popüler sahil beldesi Porto Germeno çevresindeki alevlerle savaştığını bildirdi.

Ekipler, gece boyunca bir dağı aşan yangının Atina'nın batı dış mahallelerine yaklaşmasını engellemeye çalışıyor.

Peloponnez'in kuzeyindeki Egialia bölgesinde başka bir yangına yaklaşık 100 itfaiyeci müdahale ediyor. İyon Denizi'nde yer alan Kefalonya Adası'nda ise cumartesi geç saatlerde yeni bir yangın çıktı.

Atina Ulusal Gözlemevi'nin iklim takip platformu meteo.gr tarafından yapılan ilk tahminlere göre, Korint Körfezi'nde çıkan ve Porto Germeno'yu da etkisi altına alan farklı yangınlarda 6 bin 500 hektardan fazla alan yandı.

Cuma günü başlayan yangın nedeniyle Porto Germeno ve çevredeki diğer köyler tahliye edilirken yerel yetkililer çok sayıda evin zarar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını aktardı.