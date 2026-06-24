Yunanistan borç krizinin artçılarını hala atlatamadı

Resmi verilere göre Yunanistan'da 2000 yılından bu yana, çoğunlukla ihmal, kundaklama ya da elektrik hatlarındaki arızalar nedeniyle yaklaşık 10 milyon dönüm arazi kül oldu.

Bu durumdan turistik tesisler ve yoğun nüfuslu yerleşim alanları giderek daha fazla etkileniyor.

Aynı dönemde, geçen on yıldaki borç krizinin ardından uygulanan kemer sıkma programlarının da etkisiyle ormancılık personeli sayısı hızla azaldı.

Devlet verilerine göre, yangın önleme ve azaltma çalışmalarında görevli personel sayısı 2000 yılından bu yana yarıdan fazla azalarak bugün 3 binin altına geriledi.

Yunanistan Çevre Bakanlığı Orman Genel Müdürü Vangelis Gountoufas, "Son on yıllarda tamamen terk edilmiş bir dönemden geçtik" diyerek hükümetin artık bu sorunu kabul ettiğini belirtti.

Hükümet, yirmi yılı aşkın süredir kalıcı istihdam yapılmayan ormancılık dairesine 2024 yılından bu yana yaklaşık 300 yeni personel ekledi.

Ayrıca bu on yılda, Avrupa Birliği fonlarından sağlanan yüz milyonlarca avro ile binlerce yeni itfaiyeci, araç ve insansız hava aracı tedarik edildi.

Bakanlık bünyesindeki ormancılık dairesini yöneten Stathis Stathopoulos, "Yirmi yılda oluşan bir boşluğu iki veya üç yılda doldurmak her zaman kolay olmuyor. Yangın olgusunu ortadan kaldıracak sihirli bir değneğe sahip olduğunu söyleyen biri muhtemelen doğruyu söylemiyordur" dedi.