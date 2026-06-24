Yunanistan borç krizinin artçılarını hala atlatamadı
24.06.2026 10:32
Yunanistan, geçmişteki borç krizinin ve kemer sıkma politikalarının yarattığı yapısal sorunlarla mücadele etmeyi sürdürüyor. Ülkede bir yandan orman koruma personeli yetersizliği yangın riskini artırıyor.
Geçmişteki borç krizinin ve ardından uygulanan kemer sıkma programlarının etkilerini üzerinden atmaya çalışan Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadelede personel eksikliği yaşarken, şehirlerde de hızla artan konut kiraları nedeniyle ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya.
Penteli Dağı eteklerinde görev yapan üç kişilik ormancılık ekibi, başkent Atina'yı çevreleyen tepelerde yangın gözetleme görevini yürütüyor. Haziran ayı başındaki sakin havaya rağmen, 30 kişiden az personelle Avrupa'nın yangına en hassas bölgelerinden birini denetleyen ekip, görevlerini neredeyse imkansız olarak tanımlıyor.
Reuters'a konuşan orman mühendisi Zoi Ntina, haftalardır yağmur almayan tepeleri incelerken, "Tüm yaz böyle devam etse güzel olmaz mıydı? Ancak önümüzde hala uzun bir yol var" değerlendirmesinde bulunuyor.
Yunanistan ormancılık dairesi yetkilileri, iklim değişikliğinin etkilerinin hızla yayıldığı bu dönemde, personel yetersizliğinin yangın önleme ve sonrasındaki müdahale çalışmalarını ciddi şekilde sekteye uğrattığını belirtiyor.
Uzmanlar, son on yılda artan yangınların ormanları yok ederek toprak erozyonu, çölleşme ve sel riskini artırdığını ifade ediyor.
KEMER SIKMA POLİTİKALARI PERSONELİ YARI YARIYA AZALTTI
Resmi verilere göre Yunanistan'da 2000 yılından bu yana, çoğunlukla ihmal, kundaklama ya da elektrik hatlarındaki arızalar nedeniyle yaklaşık 10 milyon dönüm arazi kül oldu.
Bu durumdan turistik tesisler ve yoğun nüfuslu yerleşim alanları giderek daha fazla etkileniyor.
Aynı dönemde, geçen on yıldaki borç krizinin ardından uygulanan kemer sıkma programlarının da etkisiyle ormancılık personeli sayısı hızla azaldı.
Devlet verilerine göre, yangın önleme ve azaltma çalışmalarında görevli personel sayısı 2000 yılından bu yana yarıdan fazla azalarak bugün 3 binin altına geriledi.
Yunanistan Çevre Bakanlığı Orman Genel Müdürü Vangelis Gountoufas, "Son on yıllarda tamamen terk edilmiş bir dönemden geçtik" diyerek hükümetin artık bu sorunu kabul ettiğini belirtti.
Hükümet, yirmi yılı aşkın süredir kalıcı istihdam yapılmayan ormancılık dairesine 2024 yılından bu yana yaklaşık 300 yeni personel ekledi.
Ayrıca bu on yılda, Avrupa Birliği fonlarından sağlanan yüz milyonlarca avro ile binlerce yeni itfaiyeci, araç ve insansız hava aracı tedarik edildi.
Bakanlık bünyesindeki ormancılık dairesini yöneten Stathis Stathopoulos, "Yirmi yılda oluşan bir boşluğu iki veya üç yılda doldurmak her zaman kolay olmuyor. Yangın olgusunu ortadan kaldıracak sihirli bir değneğe sahip olduğunu söyleyen biri muhtemelen doğruyu söylemiyordur" dedi.
YANGINLAR COĞRAFİ YAPIYI DEĞİŞTİRİYOR
Atina'nın kuzey banliyölerinde yükselen Penteli Dağı, geçmişte ormanlarla kaplıyken, nüfus artışı ve rüzgar tüneli üzerindeki konumu nedeniyle yangınlara karşı savunmasız hale geldi.
On yıllardır süren yangınların ardından ağaçsız kalan dağın yamaçlarında sadece yanmış çam ağaçları bulunuyor.
Bilim insanları, tekrarlayan yangınlar sebebiyle ormanın artık doğal yollarla kendini yenileyemediğini belirtirken, hükümet yapay ağaçlandırma projeleri yürütüyor.
Atina Ulusal Gözlemevi verilerine göre, Atina'yı çevreleyen Attika bölgesinde 2017-2024 yılları arasında meydana gelen yangınlar, orman ve otlak alanlarının yüzde 37'sini yok etti.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan (WWF) Nikos Georgiadis, iklim değişikliğinin çok hızlı yaşandığını belirterek anahtar kelimenin adaptasyon olduğunu vurguluyor ve bölgede yangına dayanıklı ağaçların dikildiği projeleri yönettiklerini ifade ediyor.
Ağaçsızlaşma bölgeyi sellere karşı da savunmasız bırakıyor. Geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen şiddetli yağışlar, Kallitechnoupoli yakınlarındaki bir vadiyi tahrip ederek köylülerin yangın anındaki ana kaçış güzergahı olan yolun bir kısmını sürükledi.
EKONOMİK TOPARLANMA UZAKTA
Yunanistan'da borç krizinin bir diğer uzun vadeli etkisi ise emlak piyasasında ve barınma sektöründe yaşanıyor.
Yunan ekonomisi 2009-2018 finansal krizinin ardından güçlü bir büyüme kaydetse de yükselen kiralar ve yerinde sayan gelirler halkı zor durumda bırakıyor.
Atina'da kiralar 2019-2024 yılları arasında ortalama yüzde 50'den fazla artış gösterdi. Aynı dönemde Madrid'de kiralar yüzde 26, Paris'te ise yüzde 14 yükseldi.
Ülkede ortalama maaşlar bu süreçte yaklaşık yüzde 27 artarken, Eurostat verilerine göre Yunan vatandaşları gelirlerinin en büyük kısmını barınmaya harcayan AB ulusu konumunda bulunuyor.
E-Real Estate Network Başkanı Themistocles Bakas, kiralık ev talebinin çok yüksek olduğunu ve tek bir ilan için yüzlerce kişinin sıraya girdiğini belirterek durumu, "Tıpkı 1940'larda bakkal kuyruğunda bekleyen insanlar gibi. O zamanlar yiyecek, yağ ve ekmek için sıraya giriyorlardı. Bugün ise Yunanistan bir ev için sırada bekliyor gibi görünüyor" sözleriyle özetledi.
Piraeus Bank tarafından hazırlanan rapora göre, kriz yıllarında inşaat sektörünün durması nedeniyle büyük şehirlerde kiralık veya satılık 180 bin konut açığı mevcut.
2014 yılından bu yana yabancı mülk alıcılarına sunulan "altın vize" programı da bu sıkışıklığı artırdı.
Göç Bakanlığı verilerine göre, 2010'ların ortalarından bu yana çoğunluğu Atina'da olmak üzere 20 bin mülk yabancılara satıldı, 150 bin konut ise turistler için kısa dönemli kiralama portallarına dönüştürüldü.
Panteion Üniversitesi'nden Profesör Nikos Kourahanis, durumun halihazırda çok kötü olduğunu ve daha da kötüleşmesinin beklendiğini ifade ediyor.
Küçük Girişimler Enstitüsü'nün (IME) raporuna göre, her 10 haneden altısı aylık gelirinin ay sonunu getirmeye yetmediğini belirtirken, ekonomik zorlukların artık orta sınıfa da sirayet ettiği kaydediliyor.
Hükümetin dar gelirlilere yönelik kira yardımlarının ise kiracılar tarafından yetersiz bulunduğu belirtiliyor.