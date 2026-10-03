Yunanistan ile tarihi takas. Çar Samuil'in kemikleri 1000 yıl sonra Bulgaristan'a naklediliyor

Gelecek nesillerin atalarına saygılarını sunabileceğini belirten Radev'in yanı sıra Miçotakis de kalıntıların "paha biçilmez bir kültürel, manevi ve duygusal değere sahip olduğunu" dile getirdi.

Ancak Samuil üzerinde hak iddia eden tek ülke Bulgaristan değil.

Üsküp'te dev bir heykeli yer alan çar, iki komşu arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olmayı sürdürüyor; Kuzey Makedonya hükümdarı kendi lideri olarak görüyor.

Üsküp merkezli Sloboden Pechat gazetesi devir teslimi yeni bir tarih savaşı olarak tanımlarken, Arnavutça yayımlanan Koha gazetesi "Kemikler dönüyor, çatışma sürüyor! Samuil bir kez daha Üsküp ile Sofya arasında" başlığını kullandı.

Bazı tarihçiler iki ülke arasındaki bu çekişmeyi, Fransa ile Almanya'nın Şarlman üzerindeki paylaşım mücadelesine benzetiyor.

İki ülkenin ortak tarih komisyonu 2022 yılında, Samuil'in "günümüz tarihçilerinin çoğunun Bulgar İmparatorluğu olarak kabul ettiği", merkezi bugünkü Kuzey Makedonya sınırlarında kalan devletin yöneticisi biçiminde sunulmasını tavsiye etmişti.

Carnegie Europe düşünce kuruluşunda araştırmacı olan Dimitar Beçev, Samuil'in hem Bulgaristan hem de Kuzey Makedonya'nın tarih anlatısında önemli bir yer tuttuğunu belirterek "Bu girişim, Makedonya'daki Slav nüfusun Bulgar niteliğini vurgulamayı amaçlıyor" dedi.