Yunanistan'da seçim öncesi 4 milyar dolarlık ekonomi paketi

Reuters ajansının aktardığı konuşmasında ülkenin katettiği mesafeye değinen Miçotakis, "İflastan ve Avrupa'nın çeperinde yer almaktan Avrupa'nın merkez üssüne uzanan yol uzun sürdü" dedi ve çabaların meyvelerini toplama zamanının geldiğini dile getirdi.

Başbakan ayrıca halen 920 euro olan asgari aylık ücretin 2028 yılına kadar yıllık artışlarla 1000 euroya çıkarılacağını, özel sektör çalışanlarının emeklilik primlerinde yarım puanlık indirim yapılacağını ve toptan elektrik fiyatlarının 2029 yılına kadar yüzde 30 düşürüleceğini duyurdu.

Önümüzdeki dört yıldaki hedeflerini de paylaşan Miçotakis; şu an yüzde 8 olan işsizliği yüzde 6'nın altına çekmeyi, kamu borcunun GSYH'ye oranını yüzde 110'un altına indirmeyi ve ortalama aylık maaşı 1500 eurodan 1800 euroya ulaştırmayı amaçladığını söyledi.

Miçotakis, ülkenin "BBB" seviyesindeki borç notunun "A" kategorisine yükseltilmesini hedeflediğini de sözlerine ekledi.