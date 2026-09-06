Yunanistan'da seçim öncesi 4 milyar dolarlık ekonomi paketi
06.09.2026 14:14
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu desteğini artırmak amacıyla çalışanlara ve emeklilere yönelik 4,06 milyar dolarlık yeni ekonomik paketi açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, gelecek yıl yapılacak genel seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında gerileyen desteği yeniden kazanmak amacıyla vergi indirimleri ve maaş artışlarını içeren dört yıllık bir ekonomi paketini kamuoyuna açıkladı.
Selanik kentinde yıllık ekonomi konuşmasını yapan Miçotakis, 2030 yılına kadar 3,5 milyar euro (4,06 milyar dolar) maliyet getirecek olan paketin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 1,5'ine denk geldiğini belirtti.
Tedbirler kapsamında emeklilere yıllık 400 euro, kamu çalışanlarına ise 500 euro ikramiye ödenmesi öngörülüyor.
Ayrıca çiftçiler ile üç çocuklu ailelerin 20 bin euroya kadar olan yıllık gelirleri vergiden muaf tutulurken, serbest çalışanlar ve işletmeler için peşin vergi ödemesi yüzde 50 oranında indiriliyor.
Merkez sağ hükümet, gelirleri artırma vaadiyle 2023 yılında yüzde 40,5 oy oranıyla yeniden seçilmişti.
İktidar anketlerde birinci sıradaki yerini korusa da uzayan hayat pahalılığı krizi ve yolsuzluk iddialarının etkisiyle seçmen desteği yüzde 30'un altına geriledi.
Aralık ayında binlerce çiftçi; düşük ürün fiyatları, yüksek enerji maliyetleri ve siyasi istifalara yol açan, AB'nin ağır para cezası kestiği bir tarımsal yardım usulsüzlüğü skandalı nedeniyle sokaklara dökülmüştü.
Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkma endişelerini tetikleyen 2009 mali krizinin ardından ülke, günümüzde Avrupa'nın en iyi performans gösteren ekonomileri arasına girdi.
Yıllık yüzde 2 büyüme oranıyla Avro Bölgesi ortalamasını geride bırakan ülke ekonomisinin, bu yıl başlangıçta tahmin edilenin iki katına ulaşarak yaklaşık yüzde 4 faiz dışı fazla vermesi bekleniyor.
Bu tablo, hükümete yeni önlemleri finanse etmek için mali alan yaratıyor.
Reuters ajansının aktardığı konuşmasında ülkenin katettiği mesafeye değinen Miçotakis, "İflastan ve Avrupa'nın çeperinde yer almaktan Avrupa'nın merkez üssüne uzanan yol uzun sürdü" dedi ve çabaların meyvelerini toplama zamanının geldiğini dile getirdi.
Başbakan ayrıca halen 920 euro olan asgari aylık ücretin 2028 yılına kadar yıllık artışlarla 1000 euroya çıkarılacağını, özel sektör çalışanlarının emeklilik primlerinde yarım puanlık indirim yapılacağını ve toptan elektrik fiyatlarının 2029 yılına kadar yüzde 30 düşürüleceğini duyurdu.
Önümüzdeki dört yıldaki hedeflerini de paylaşan Miçotakis; şu an yüzde 8 olan işsizliği yüzde 6'nın altına çekmeyi, kamu borcunun GSYH'ye oranını yüzde 110'un altına indirmeyi ve ortalama aylık maaşı 1500 eurodan 1800 euroya ulaştırmayı amaçladığını söyledi.
Miçotakis, ülkenin "BBB" seviyesindeki borç notunun "A" kategorisine yükseltilmesini hedeflediğini de sözlerine ekledi.