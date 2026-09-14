Yunanistan'ın İsrail ile dansı. 3,5 milyar dolar ödedikleri savunma sisteminin kodunu alamadılar

İsrail tarihinin en büyük tek kalemlik savunma ihracatı sayılan Aşil Kalkanı projesi, Yunan hava sahasını İHA'lardan seyir füzelerine ve balistik tehditlere kadar geniş bir spektrumda korumayı amaçlıyor.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki 35 ay içinde operasyonel hale gelmesi hedeflenen yapı, İsrailli Rafael ve Israel Aerospace Industries (IAI) firmalarının teknolojilerini içeriyor.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre paket kapsamında Yunanistan envanterine kısa menzilli SPYDER sistemleri, Drone Dome hava savunma mekanizması, orta menzilli Barak MX bataryaları, ELTA çok amaçlı radarları ve uzun menzilli balistik tehditleri önleyen Davud'un Sapanı (David's Sling) dahil edilecek.

Yapay zeka destekli çalışacak bu çok katmanlı şemsiye, Yunanistan'ın elindeki mevcut Amerikan yapımı Patriot bataryalarıyla da entegre çalışacak.

Sözleşme bedelinin yaklaşık 750 milyon euroluk kısmı, yani yüzde 25'lik payı, alt yüklenici olarak projeye katılacak 19 Yunan savunma sanayi şirketine tahsis edilecek.