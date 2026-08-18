Yüzyılın tutulması geliyor. Gündüz tam 6 dakika boyunca geceye dönecek
18.08.2026 16:13
2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir bölgede gündüzü geceye çevirecek. Mısır'ın Luksor kentinde karanlık 6 dakika 23 saniye sürecek.
6 DAKİKA 23 SANİYE SÜRECEK
Dünyanın en görkemli antik kentlerinden biri olan Mısır'ın Luksor kenti, gelecek yıl gökyüzünün en dikkat çekici olaylarından birine sahne olacak.
2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinden izlenebilecek. Ancak tutulmanın en uzun süre gözlemleneceği nokta, Krallar Vadisi ve antik tapınaklarıyla ünlü Luksor yakınları olacak.
NASA verilerine göre bölgede Güneş'in Ay tarafından tamamen örtüldüğü “tam tutulma” evresi 6 dakika 23 saniye sürecek.
Bu süre, Dünya'nın herhangi bir noktasında 2114 yılına kadar görülecek tam Güneş tutulmalarından daha uzun olacak.
21. YÜZYILIN EN UZUN TUTULMALARINDAN BİRİ
2027'deki tutulma, 21. yüzyılın en uzun ikinci tam Güneş tutulması olacak.
Temmuz 2009'daki tutulma daha uzun sürmüş ancak maksimum tutulma noktası Japonya kıyılarının yüzlerce kilometre açığında, Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleşmişti.
2027'de ise tutulmanın en etkileyici bölümü karada ve dünyanın en önemli antik merkezlerinden birinin üzerinde izlenebilecek.
Atlantik Okyanusu'ndan başlayacak tam tutulma hattı İspanya'nın güneyi ve Cebelitarık'tan geçerek Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Yemen ve Somali üzerinden Hint Okyanusu'na ulaşacak.
Tam karanlığın görülebileceği hattın genişliği bazı noktalarda yaklaşık 259 kilometreye ulaşacak.
İspanya'daki Cadiz, Fas'taki Tanca, Cezayir'deki Oran, Libya'daki Bingazi ve Suudi Arabistan'daki Cidde de tutulmanın izlenebileceği büyük kentler arasında bulunuyor.
KRALLAR VADİSİ 6 DAKİKA KARANLIĞA BÜRÜNECEK
Ancak hiçbir büyük kent Luksor kadar uzun bir tam tutulmaya tanıklık etmeyecek.
Antik Thebes kentinin üzerine kurulu Luksor, Nil Nehri'nin iki yakasına yayılırken Krallar Vadisi ve Kraliçeler Vadisi gibi dünyanın en önemli arkeolojik alanlarına ev sahipliği yapıyor.
Kent, 1991'den bu yana karada gözlemlenen en uzun tam Güneş tutulmasının da merkezinde olacak.
Oxford Üniversitesi Astrofizik Profesörü Roger Davies, “6 dakika 23 saniye çok uzun bir süre. Gözleriniz karanlığa alışacak.” dedi.
Normal bir tam tutulma sırasında birkaç gezegen ve en parlak yıldızların görülebildiğini belirten Davies, uzun süren karanlık sayesinde Luksor'da çok daha fazla gök cisminin çıplak gözle görülebileceğini umduğunu söyledi.
AŞIRI SICAKLARIN GÖLGESİNDE GERÇEKLEŞECEK
Luksor'un en büyük avantajlarından biri açık hava ihtimalinin oldukça yüksek olması.
Kanadalı meteorolog Jay Anderson'a göre bölgedeki yaz aylarında bulutluluk oldukça düşük. Ancak Sahra ve Arap çöllerinden taşınabilecek toz, gözlem koşullarını etkileyebilir.
Daha büyük sorun ise bölgedeki aşırı sıcaklar olacak.
Luksor'da yaz aylarında gündüz sıcaklıkları düzenli olarak 41 derecenin üzerine çıkıyor. Tutulma sırasında sıcaklığın düşmesi beklense de gözlemciler saatler boyunca yoğun sıcağa maruz kalabilir.
Kentte parçalı tutulmanın yerel saatle 11.40'tan kısa süre sonra başlaması, tam tutulmanın ise yaklaşık 13.05'te zirveye ulaşması bekleniyor.
Uzmanlar aşırı sıcakların yalnızca insanlar için değil, uzun süre güneş altında bırakılan modern kamera ekipmanları için de risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU
“Yüzyılın tutulması” olarak adlandırılan gökyüzü olayını izlemek isteyenlerin karşısındaki en büyük engel ise hava koşulları değil, kalabalık olabilir.
Milyonlarca kişinin nispeten dar tutulma hattına seyahat etmesi beklenirken, Luksor'daki konaklama seçenekleri şimdiden hızla tükeniyor.
Booking.com verilerine göre tutulma döneminde platform üzerinden rezervasyon yapılabilen Luksor konaklama tesislerinin yüzde 90'ından fazlası şimdiden müsait değil. Kalan bazı otellerde tek gecelik fiyatların 2 bin sterlinin üzerine çıktığı belirtiliyor.
Tutulmaya özel hazırlanan turlar da yoğun talep görüyor.