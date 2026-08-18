Yüzyılın tutulması geliyor. Gündüz tam 6 dakika boyunca geceye dönecek

Ancak hiçbir büyük kent Luksor kadar uzun bir tam tutulmaya tanıklık etmeyecek.

Antik Thebes kentinin üzerine kurulu Luksor, Nil Nehri'nin iki yakasına yayılırken Krallar Vadisi ve Kraliçeler Vadisi gibi dünyanın en önemli arkeolojik alanlarına ev sahipliği yapıyor.

Kent, 1991'den bu yana karada gözlemlenen en uzun tam Güneş tutulmasının da merkezinde olacak.

Oxford Üniversitesi Astrofizik Profesörü Roger Davies, “6 dakika 23 saniye çok uzun bir süre. Gözleriniz karanlığa alışacak.” dedi.

Normal bir tam tutulma sırasında birkaç gezegen ve en parlak yıldızların görülebildiğini belirten Davies, uzun süren karanlık sayesinde Luksor'da çok daha fazla gök cisminin çıplak gözle görülebileceğini umduğunu söyledi.