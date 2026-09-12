Zamanı unuttu, gözlerini günlerce açmadı. Enkaz altındaki 9 gününü anlattı

Altı katlı yapının beşinci katındaki bir açıklıktan aşağıya doğru seslenen Sah, başka birinin hayatta olup olmadığını anlamaya çalıştı. Ancak hiçbir yanıt alamadı.

Yine de kurtarma ekiplerinin kendisini bulacağına dair umudunu kaybetmediğini söyledi.

İki yaşında bir kız çocuğunun babası olan Sah, dışarıda kendisini bekleyen ailesini düşünmenin hayatta kalma isteğini güçlendirdiğini anlattı.

“Kendime yalnız olmadığımı söylüyordum. Bir ailem vardı ve dışarıda çok acı çekiyor olmalıydılar. Onları düşünmek bana güç verdi ve moralimi yükseltti.” dedi.