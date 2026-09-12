Zamanı unuttu, gözlerini günlerce açmadı. Enkaz altındaki 9 gününü anlattı
12.09.2026 15:13
Nepal'de heyelan sonucunda tünelde mahsur kalan Sanjay Sah, dokuz gün sonra sağ kurtarıldı. Yiyeceksiz ve karanlıkta geçen günlerini anlatan Sah, zaman algısını tamamen kaybettiğini söyledi.
Nepal'de Himalayalar'daki bir buzulun çökmesinin ardından meydana gelen yıkıcı selde hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur kalan Sanjay Sah, dokuz gün boyunca yiyeceksiz ve karanlıkta hayatta kaldı.
Kurtarıldığında gözlerini açmakta bile güçlük çeken 30 yaşındaki Sah, hastaneden çıktıktan sonra Reuters'a yaşadıklarını anlattı.
Günler boyunca yalnızca kayalardan sızan suyu içerek hayatta kalan Sah, zaman algısını tamamen kaybettiğini ve kurtarıldığında yalnızca iki ya da üç gün geçtiğini sandığını söyledi.
GÜNLERCE GÖZLERİNİ AÇMADI
Sah, mahsur kaldığı kurumda üç yılı aşkın süredir mekanik ustabaşı olarak çalışıyordu. Sel vurduğunda santralin dağın derinliklerine inşa edilmiş çok katlı bölümünde mahsur kaldı.
Elektriğin kesilmesiyle tamamen karanlıkta kalan Sah, etrafındaki enkaz nedeniyle gözlerini yaralamaktan korktuğunu ve bu nedenle günler boyunca çoğunlukla kapalı tuttuğunu anlattı.
“Gözlerimin görebileceği hiçbir şey yoktu. Çoğu zaman onları kapalı tuttum. Kayar veya yanlışlıkla bir yere çarparsam gözlerimi yaralayabileceğimden korkuyordum.” dedi.
Bunu sürekli tekrarladığı için bir süre sonra gözlerini açmakta dahi zorlandığını söyledi.
YİYECEK YOKTU, KAYALARDAN SIZAN SUYU İÇTİ
Sah'ın dokuz günlük yaşam mücadelesi boyunca yanında hiçbir yiyecek bulunmuyordu. Susuzluğunu ise sel sularından ve dağın kayalarından sızan sulardan içerek gidermeye çalıştı.
Karanlıkta hareket etmek de son derece tehlikeliydi.
Çevresindeki kırılmış lambalar, metal parçaları ve enkaz nedeniyle defalarca yaralandığını söyleyen Sah, bazı parçaların ayaklarına battığını anlattı.
Sel, daha önce her noktasını bildiği çalışma alanını tamamen değiştirmişti.
“Selden önce buranın her bölümünü biliyordum, hiç zorlanmadan ilerleyebilirdim. Ancak selden sonra bütün yapı değişmişti.” diyen Sah, ekipmanların sürüklendiğini, duvarların çöktüğünü ve her yerde çukurlar ile enkaz yığınları oluştuğunu söyledi.
SESLENDİ AMA CEVAP GELMEDİ
Altı katlı yapının beşinci katındaki bir açıklıktan aşağıya doğru seslenen Sah, başka birinin hayatta olup olmadığını anlamaya çalıştı. Ancak hiçbir yanıt alamadı.
Yine de kurtarma ekiplerinin kendisini bulacağına dair umudunu kaybetmediğini söyledi.
İki yaşında bir kız çocuğunun babası olan Sah, dışarıda kendisini bekleyen ailesini düşünmenin hayatta kalma isteğini güçlendirdiğini anlattı.
“Kendime yalnız olmadığımı söylüyordum. Bir ailem vardı ve dışarıda çok acı çekiyor olmalıydılar. Onları düşünmek bana güç verdi ve moralimi yükseltti.” dedi.
SADECE 2-3 GÜN GEÇTİĞİNİ SANDI
Gün ışığını hiç görmeyen Sah, bir süre sonra zaman algısını tamamen kaybetti. Kurtarıldığında içeride ne kadar süredir bulunduğunu bilmiyordu.
“Zamanı tamamen unutmuştum ve başka bir dünyada yaşıyor gibiydim.” diyen Sah, yalnızca iki veya üç gün geçtiğini tahmin ettiğini söyledi.
Gerçeği öğrendiğinde ise şaşkına döndü.
Sah, “Aslında 10'uncu günde olduğumuzu öğrendiğimde şoke oldum.” dedi.
HAREKET ETMEMEK HAYATINI KURTARDI
Sah, felaketin ardından başlangıçta tünelin içinde ilerleyerek çıkış yolu aramaya çalıştı.
Ancak yapının tamamen değiştiğini ve hareket ettikçe daha tehlikeli bir noktada mahsur kalabileceğini fark etti.
Bunun üzerine geri dönerek en güvenli olduğunu düşündüğü yerde beklemeye karar verdi. Bu karar hayatını kurtardı.
“Geri dönüp en güvenli olduğuna inandığım yerde kaldım. Sonunda beni tam orada buldular. Aksi halde bana ne olurdu bilmiyorum.” dedi.
KURTULUŞTAN 12 SAAT ÖNCE SESLERİ DUYDU
Dokuz günlük sessizliğin ardından Sah, dışarıdan gelen sesleri fark etmeye başladı.
Kurtarılmasından yaklaşık 10 ila 12 saat önce iş makinelerinin çalıştığını ve metal merdivenlerden gelen sesleri duyduğunu anlattı.
“Ekskavatörlerin çalıştığını ve merdivenlerden gelen metal seslerini duyabiliyordum. İnsanların dışarıda çalıştığını açıkça duyunca gerçekten umutlandım.” dedi.
Kurtarma ekipleri sonunda Sah'a ulaşarak onu tünelden çıkardı.
SEL GELİRKEN ARKADAŞINDAN AYRILDI
Aynı santralde çalışan 45 yaşındaki Kabir Maharjan da tünelde mahsur kaldı.
Sah, sel gelmeden hemen önce Maharjan ile birlikte yapının alt katlarına inmek yerine yukarı çıkmaya karar verdiklerini anlattı. İkili, suyun o kadar yükseğe ulaşamayacağını düşünerek altıncı kata kadar çıktı.
Ancak kısa süre sonra önce büyük bir hava basıncı, ardından sel suyu yapının içine girdi.
Kaos sırasında iki işçi birbirinden ayrıldı. Sah'ın cep telefonu da suya kapılarak kayboldu. Maharjan da daha sonra sağ kurtarıldı ancak Sah'a göre daha ağır yaralarla hastaneye kaldırıldı.