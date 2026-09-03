Farklı yayın organlarının incelediği güncel MHRA verilerinde bildirilen vaka sayıları değişkenlik gösteriyor.

The Independent ve The Times'ın aktardığı verilere göre, piyasada Mounjaro adıyla satılan tirzepatid etken maddeli ilaç hakkında 100 binden fazla yan etki şikayeti ve 98 ölüm vakası iletildi.

The Times, bu şikayetlerin yaklaşık 10 bininin "ciddi" kategorisinde sınıflandırıldığını yazdı. Sky News'in aktardığı verilerde ise tirzepatid ile ilgili yan etki sayısı 106 bin 189, şüpheli ölüm sayısı ise 120 olarak kaydedildi.

Wegovy markasıyla bilinen ve aynı zamanda Ozempic ile Rybelsus gibi diyabet ilaçlarının da etken maddesi olan semaglutid için The Independent ve The Times 44 bin ile 50 bin arasında yan etki ve 37 ölüm bildirimi yapıldığını aktarırken, Sky News bu ilaca dair 48 bin 89 reaksiyon ve 59 şüpheli ölüm kaydı bulunduğunu belirtti.

Saxenda adıyla satılan liraglutid için ise The Independent yaklaşık 4 bin şikayet ve 37 ölüm, Sky News 4 bin 491 reaksiyon ve 37 ölüm, The Times ise 3 bin 21 bildirim, 734 ciddi vaka ve 18 ölüm bildirimi yapıldığını aktardı.

Veriler, tek bir hastanın birden fazla bildirimde bulunabilmesi nedeniyle şikayet sayısının doğrudan birey sayısına eşit olmadığını gösteriyor.