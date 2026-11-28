İngiltere'de Galler Prensesi Catherine'in kanser tedavisi sonrası iyileşme sürecini ve hayata yeniden tutunma çabasını konu alan "Heal" (İyileşme) adlı belgesel , yarın BBC ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Alışılmış kraliyet yapımlarından farklı bir ton taşıyan 30 dakikalık belgesel, Catherine'in 24 saat içinde İngiltere, İskoçya ve Galler'in en yüksek üç noktası olan Ben Nevis, Scafell Pike ve Yr Wyddfa (Snowdon) zirvelerine tırmandığı "Üç Zirve" meydan okumasını merkezine alıyor.

Tedavi gördüğü Londra'daki Royal Marsden Hastanesi yararına bağış toplamak için yola çıkan Prenses, bu zorlu parkuru fiziksel ve ruhsal bir "hac yolculuğu" olarak tanımlıyor.

Mart 2024'te türü açıklanmayan bir kanser teşhisi konulan ve kemoterapi gören Catherine, Ocak 2025'te hastalığın remisyona girdiğini duyurmuştu.

Hastanede tedavisi tamamlanan hastaların geleneksel olarak çaldığı zili hiç çalmadığını belirten Prenses, bu tırmanışın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

Independent gazetesinin haberine göre Catherine, belgeselde bu süreci "Teşhisin ve tedavinin ötesinde hayatın ve iyileşmenin neye benzediğini keşfetme şansı" sözleriyle özetliyor.

Hastane günlerindeki duygularını ilk kez bu kadar açık paylaşan Catherine, o dönemi temiz havanın ve yeşilliğin olmadığı, oldukça soğuk ve yabancı bir ortam olarak tarif ediyor.

Bilincinin gidip geldiği karanlık ve korkutucu anlarda birinin elini tuttuğunu hissettiğini anlatan Prenses, o anlara dair şunları söylüyor:

"Benimle konuşmuyordu. Bir şeyleri düzeltmeye çalışmıyordu. Sadece oradaydı. O zor zamanda yanımda duran o kişinin varlığına sonsuza dek minnettar kalacağım."

Belgeselde o elin bir doktora, hemşireye ya da eşi Prens William'a ait olup olmadığı açıkça belirtilmiyor. Catherine'in anlatımı, fiziksel bir temasın yanı sıra manevi bir desteğe de işaret ediyor.