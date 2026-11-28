Galler Prensesi Catherine kanserle mücadelesini anlattı. "Karanlıkta biri elimi tutuyordu"
28.11.2026 11:40
Son Güncelleme: 28.11.2026 11:42
Tedavi gördüğü Londra'daki Royal Marsden Hastanesi yararına bağış toplamak için yola çıkan Prenses, bu zorlu parkuru fiziksel ve ruhsal bir "hac yolculuğu" olarak tanımlıyor.
Galler Prensesi Catherine, kanserle mücadelesini ve iyileşme sürecini anlattı; bilincinin gidip geldiği karanlık ve korkutucu anlarda birinin elini tuttuğunu hissettiğini söyledi.
İngiltere'de Galler Prensesi Catherine'in kanser tedavisi sonrası iyileşme sürecini ve hayata yeniden tutunma çabasını konu alan "Heal" (İyileşme) adlı belgesel, yarın BBC ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Alışılmış kraliyet yapımlarından farklı bir ton taşıyan 30 dakikalık belgesel, Catherine'in 24 saat içinde İngiltere, İskoçya ve Galler'in en yüksek üç noktası olan Ben Nevis, Scafell Pike ve Yr Wyddfa (Snowdon) zirvelerine tırmandığı "Üç Zirve" meydan okumasını merkezine alıyor.
Tedavi gördüğü Londra'daki Royal Marsden Hastanesi yararına bağış toplamak için yola çıkan Prenses, bu zorlu parkuru fiziksel ve ruhsal bir "hac yolculuğu" olarak tanımlıyor.
Mart 2024'te türü açıklanmayan bir kanser teşhisi konulan ve kemoterapi gören Catherine, Ocak 2025'te hastalığın remisyona girdiğini duyurmuştu.
Hastanede tedavisi tamamlanan hastaların geleneksel olarak çaldığı zili hiç çalmadığını belirten Prenses, bu tırmanışın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.
Independent gazetesinin haberine göre Catherine, belgeselde bu süreci "Teşhisin ve tedavinin ötesinde hayatın ve iyileşmenin neye benzediğini keşfetme şansı" sözleriyle özetliyor.
Hastane günlerindeki duygularını ilk kez bu kadar açık paylaşan Catherine, o dönemi temiz havanın ve yeşilliğin olmadığı, oldukça soğuk ve yabancı bir ortam olarak tarif ediyor.
Bilincinin gidip geldiği karanlık ve korkutucu anlarda birinin elini tuttuğunu hissettiğini anlatan Prenses, o anlara dair şunları söylüyor:
"Benimle konuşmuyordu. Bir şeyleri düzeltmeye çalışmıyordu. Sadece oradaydı. O zor zamanda yanımda duran o kişinin varlığına sonsuza dek minnettar kalacağım."
Belgeselde o elin bir doktora, hemşireye ya da eşi Prens William'a ait olup olmadığı açıkça belirtilmiyor. Catherine'in anlatımı, fiziksel bir temasın yanı sıra manevi bir desteğe de işaret ediyor.
Bu hafta düzenlenen özel gösteriminde konuşan Catherine, kanserin hayatın her alanını derinden etkilediğini ve iyileşme sürecinin sadece tıbbi müdahaleden ibaret olmadığını vurguladı.
ÇOCUKLARININ MESAJLARIYLA GELEN GÖZYAŞLARI
Yürüyüş boyunca bazen yalnız yürüyen, bazen de kardeşi James Middleton ile sohbet eden Catherine, yol boyunca diğer yürüyüşçülerle, hastane hastalarıyla ve destek gruplarıyla bir araya geliyor.
Scafell Pike zirvesine ulaşıldığında ise kardeşi James'in telefonundan Prens William ile çocukları 13 yaşındaki Prens George, 11 yaşındaki Prenses Charlotte ve 8 yaşındaki Prens Louis'nin gönderdiği sesli mesajlar dinletiliyor.
Sekiz yaşındaki Louis'nin "Merhaba anneciğim. Seni çok seviyorum ve dağa çıkarken her şeyin yolunda gitmesini umuyorum. Unutma, her zaman kalbindeyim" sözleri dikkat çekiyor.
George annesini uçuş takip uygulaması üzerinden izlediğini ve çok güçlü göründüğünü söylerken, Charlotte ise annesiyle gurur duyduğunu ifade ediyor.
Mesajları dinlerken gözyaşlarını silen Prenses, bir kayanın üzerine taş koyarak "Hastaneden çıkmam için bana sebep verdiler. Bu meydan okumayı bitirmem için de sebep verecekler. Bu çocuklar için" diyor.
"KIRILGANLIK İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ŞEYDİR"
Guardian gazetesinin haberine göre belgeselin bu hafta düzenlenen özel gösteriminde konuşan Catherine, kanserin hayatın her alanını derinden etkilediğini ve iyileşme sürecinin sadece tıbbi müdahaleden ibaret olmadığını vurguladı.
Başlangıçta bu yolculuğa tek başına bir deneyim olarak çıktığını belirten Prenses, kırılganlığın aşılması gereken bir engel değil, insan olmanın temel bir parçası ve insanları birbirine bağlayan şey olduğunu fark ettiğini söyledi.
Hastane yatağındayken bile zihninde doğayı canlandırdığını aktaran Catherine, şimdi okyanusa, ağaçlara ve dağlara derin bir özlem duyduğunu belirtti.
Her günü kendisine "geri verilmiş bir gün" olarak gören Prenses, belgeselin insanlara en zor zamanlarda bile yalnız olmadıklarını hatırlatmasını umuyor.
Hastane yatağındayken bile zihninde doğayı canlandırdığını aktaran Catherine, şimdi okyanusa, ağaçlara ve dağlara derin bir özlem duyduğunu belirtti.
GALLER PRENSESİ CATHERINE KİMDİR?
Tam adı Catherine Elizabeth Middleton olan Galler Prensesi Catherine , 9 Ocak 1982'de İngiltere'nin Reading kentinde dünyaya geldi ve çocukluğunu Berkshire bölgesinde geçirdi.
Üniversite eğitimini İskoçya'daki St Andrews Üniversitesinde sanat tarihi alanında tamamlayan Catherine, 2001 yılında burada Prens William ile tanıştı.
Çift, 29 Nisan 2011 tarihinde Londra'daki Westminster Abbey'de evlendi. Prens William ve Prenses Catherine'in Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis adlarında üç çocuğu var.
Catherine, 2011 yılındaki evliliğinin ardından Cambridge Düşesi unvanını aldı. Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi ve Kral III. Charles'ın Eylül 2022'de tahta çıkmasının ardından ise Galler Prensesi oldu. Bu unvanı daha önce Prens William'ın merhum annesi Prenses Diana taşıyordu.