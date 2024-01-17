Galler Prensi William'ın eşi Kate ameliyat oldu: 2 hafta hastanede kalacak

Kaynak, "Galler Prensesi bu açıklamanın oluşturacağı ilgiyi takdir ediyor. Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor" dedi.

William ve Kate'in önümüzdeki aylarda uluslararası seyahat etmeleri beklenmediğini aktaran kaynak, "Galler Prensesi, yaklaşan etkinliklerini ertelemek zorunda kaldığı için ilgili herkesten özür diliyor. Mümkün olan en kısa zamanda, mümkün olduğunca çok sayıda randevuyu yeniden düzenlemek için sabırsızlanıyor" dedi.

Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 42 yaşındaki Prenses Kate’in, 2 erkek ve 1 kız çocuğu bulunuyor.