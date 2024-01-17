Galler Prensi William'ın eşi Kate ameliyat oldu: 2 hafta hastanede kalacak

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate’in dün İngiltere’nin başkenti Londra’daki Londra Kliniği’nde karnından ameliyat olduğu açıklandı.
Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Kate’in ameliyatının planlı olduğu ve başarılı geçtiği aktarılarak, Prenses Kate’in yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtildi.
PRENSES KATE’İN TAMAMEN İYİLEŞMESİ 2 İLA 3 AY SÜRECEK
Ameliyatın ne için yapıldığı resmi olarak açıklanmazken, bir kraliyet kaynağı, ameliyatın kanser ile ilgili olmadığını belirtti. Kaynak, eşi Prenses Kate’in tamamen iyileşmesinin 2 ila 3 ay sürmesinin beklendiğini ve taburcu olduktan sonra Windsor’daki evine döneceğini açıkladı.
Kaynak, "Galler Prensesi bu açıklamanın oluşturacağı ilgiyi takdir ediyor. Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor" dedi.
William ve Kate'in önümüzdeki aylarda uluslararası seyahat etmeleri beklenmediğini aktaran kaynak, "Galler Prensesi, yaklaşan etkinliklerini ertelemek zorunda kaldığı için ilgili herkesten özür diliyor. Mümkün olan en kısa zamanda, mümkün olduğunca çok sayıda randevuyu yeniden düzenlemek için sabırsızlanıyor" dedi.
Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan 42 yaşındaki Prenses Kate’in, 2 erkek ve 1 kız çocuğu bulunuyor.
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