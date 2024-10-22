Galler'de iki tren çarpıştı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Galler'in Llanbrynmair bölgesinde akşam saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.