Galler'de iki tren çarpıştı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Birleşik Krallık ülkesi Galler'de iki tren çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
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Galler'in Llanbrynmair bölgesinde akşam saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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