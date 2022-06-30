Galler'de tarihin en eski orman yangını kalıntıları bulundu

Büyük Britanya’da yer alan Galler’de yapılan yeni araştırmada, dünyanın en eski orman yangınının kanıtları tespit edildi.

Galler'in güneyinde tespit edilen yangının 430 milyon yıl meydana geldiği belirtilirken, çamur taşı içerinde kömürleşmiş kalıntılar bulunduğu aktarıldı.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları söz konusu zamanda yanıp kömür hale gelen bitkinin dev mantarlar olduğunu belirtirken, Paleobotanist Ian Glasspool, "Silüriyen bitki örtüsü bugün olduğundan çok farklıydı" dedi.

Glasspool, "O zamanlar odunsu bitkiler yoktu; bitki örtüsünün çoğu çok küçüktü. Ancak, manzarayı gölgede bırakan bir dev vardı. Prototaxites adında çok esrarengiz bir fosil var. 8 metre yüksekliğe ve yaklaşık bir metre çapa sahipti” ifadelerini kullandı.

Paleobotanist, “Bir tür devasa mantar; dik, çok fallik yapılar. 10 tona kadar ağırlığa sahip mantar sütunları" derken, yanarak kararmış izler bırakanların söz konusu mantarlar olduğunu aktardı.

Cardiff'in eteklerindeki Rumney'in derinliklerinde tespit edilen kalıntılarPrototaxites'in karadaki yangınlarının yeterince büyük ve yaygın olduğunu ortaya koydu.

430 milyon yıl önce dünyadaki oksijen oranının daha az olduğunu vurgulayan bilim insanları, okyanuslardaki foto sentetik alglerin gezegeni bugünkü haline getirmesinin milyonlarca yıl sürdüğünü vurguladı.430 milyon yıl önce dünyadaki oksijen oranının daha az olduğunu vurgulayan bilim insanları, okyanuslardaki fotosentetik alglerin gezegeni bugünkü haline getirmesinin milyonlarca yıl sürdüğünü vurguladı.