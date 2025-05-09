Gamalı haçlı pastayla Hitler’in doğum gününü kutladılar: 9 gözaltı

İngiltere’de “Britanya Hareketi” isimli aşırı sağcı gruba mensup kişilerin nisan ayında Nazi lideri Adolf Hitler’in doğum gününü kutlamasının ve grubun bu kutlamanın fotoğraflarını internette paylaşmasının ardından dokuz şüpheli gözaltına alındı.



The Independent gazetesinin haberine göre, olay, Oldham’daki Duke of Edinburgh barında 23 Nisan tarihinde yaşandı. Aşırı sağcı grubun kuzeybatıda faaliyet gösteren koluna mensup kişiler, barda toplanarak 20 Nisan 1889’da doğan Nazi Almanyası lideri Hitler’in doğum gününü kutladı, üzerinde gamalı haç olan doğum günü pastasını yerken çekilen fotoğraflarını kendi internet sitelerinden paylaştı.



BASKINLARDA KILIÇ VE ARBALET ELE GEÇİRİLDİ



İnternet sitesinde paylaşılan görüntülerde yüzleri buzlanmış üç erkeğin ellerinde gamalı haçlı bir bayrak tuttuğu görülüyordu. Fotoğrafla ilgili verilen bilgilerde grubun “A Amca’nın 136’ıncı doğum gününü kutlamak için bir araya geldiği” belirtiliyordu.

Basına yansıyan haberlere göre, bar sahipleri partiden haberdar değildi. Bunun üzerine ertesi gün durumu polise ihbar ettiler. Barı işleten “Craft Union Pubs” isimli işletme de olay karşısında “dehşete düştüklerini” belirtti.



Bunun üzerine, Manchester polisi Rochdale, Bolton, Trafford, Stockport ve Southport’ta düzenlediği baskınlarla dokuz şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda ele geçirilen silahlar arasında kılıçlar, imitasyon ateşli silahlar, arbalet ve el bombası olduğundan şüphe edilen bir nesne de vardı. Yapılan incelemede bomba olduğundan şüphelenilen nesnenin güvenli olduğu tespit edildi.



Manchester polisinin açıklamasına göre, ele geçirilen nesnelerin de ışığında olayla ilgili olarak terörle mücadele polisiyle bağlantıya geçildi. Polisin arama çalışmalarının devam ettiği adreslerin halen polis kordonunda olduğu belirtildi.

