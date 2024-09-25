Gambiya Maarif Okullarının öğrencisi üç kız kardeş, İsrail'in Lübnan saldırısında öldü

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları üç gündür devam ediyor.

Saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybederken, Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının öğrencisi üç kız kardeş de öldürülenler arasında.

Zeina, Zahraa ve Banin kardeşler ile anneleri Muna Katbay, aile ziyareti için gittikleri ülkeleri Lübnan'ın güneyinde, 23 Eylül sabahı İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye Maarif Vakfı'ndan aldığı bilgilere göre, Gambiya'daki Maarif Okullarında öğrenim gören üç kız çocuğu ve anneleri, kanser hastası bir yakınlarının vefatı üzerine, okulun açılmasından bir hafta önce Lübnan'ın güneyinde yer alan Hanaway'deki akrabalarının yanına gitti.

Baba Muhammed Katbay ise Gambiya'da kaldı.

KIZLAR AĞLAYINCA TELEFONU KAPATTI



Bombalı saldırı öncesi anne Muna Katbay'ın, Gambiya'daki arkadaşları ile telefonda konuşurken, yakınlardaki bomba sesleriyle korkan ve ağlayan kızlarının çığlıkları üzerine telefonu kapattığı öğrenildi.



Ardından anne ve üç kızı, yerel saatle 05.00 sıralarında İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.



Mahalledeki taziyeye iki gündür çok büyük katılım olduğu bilgisi paylaşıldı.



Gambiya'daki Uluslararası Maarif Okulunun açılışında, Lübnanlı ailenin, okulda çok sevilen ve başkent Banjul'da öğrenim gören kızları 4 yaşındaki Banin, 5 yaşındaki Zahraa ve 9 yaşındaki Zeina Katbay'ın sıraları boş kaldı.



Okulun sevilen öğrencilerinden Katbay kardeşlerin arkadaşları ve öğretmenleri büyük üzüntü yaşadı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfının 20 Ocak 2020'de Gambiya'daki okulunun açılışında birlikte fotoğraf çektirdiği Zeina Katbay ile kardeşleri Zahraa, Banin ve anneleri Muna Katbay'ın, 23 Eylül'de İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim yeri Hanaway'a düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.



Emine Erdoğan, "Gözlerini acıya kapatanlar, yüreklerinde zulmün izini taşır. 2020 yılında Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının açılışında hatıra fotoğrafı çektirdiğim Zeina'nın, annesi ve iki kız kardeşi ile birlikte İsrail'in saldırılarında şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

"Ömürlerinin baharında katil İsrail tarafından hayattan koparılan masum anneye ve kızlarına Allah'tan rahmet, geride kalan sevdiklerine sabır diliyorum" diyen Erdoğan, şunları ekledi: "Sadece bir aileyi değil, tüm insanlığın onurunu, adalet ve merhamet duygusunu paramparça eden vahşetin sorumlularından, her bir canın hesabının sorulmasını temenni ediyorum."