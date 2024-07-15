Gambiya'da kadın sünneti yasağı baskılara rağmen devam edecek

Gambiya, dini grupların baskısına rağmen ülkede kadın sünnetini yasaklayan tarihi yasayı sürdürmeye devam ediyor. Dini grupların girişimi başarılı olsaydı, bu küçük ülke, kadın sünnetini suç saydıktan sonra yeniden yasallaştıran ilk ülke olacaktı. İslam yanlısı gruplar, kadın sünnetinin "İslam'ın erdemlerinden biri" olduğunu söyleyerek yasağa karşı çıkıyor.

Gambiya'da kadın sünneti yasağı baskılara rağmen devam edecek
Kadın sünneti karşıtı protestocular, Ulusal Meclis'in dışında, kadın sünneti yasağını kaldırmayı amaçlayan bir yasa tasarısının milletvekilleri arasında görüşülmesi sırasında protesto yapıyor.

Gambiya parlamentosu, çoğunluğu Müslüman olan ülkede kadın sünnetini yasaklayan tarihi bir yasayı onaylamıştı. Dini gruplar, yasanın yürürlükten kaldırılması yönündeki çabalarını sürdürüyor.

Dini grupların girişimi başarılı olsaydı, Batı Afrika'daki bu küçük ülke, kadın sünnetini suç saydıktan sonra yeniden yasallaştıran dünyadaki ilk ülke olacaktı.

2015 YILINDAN BERİ YASAK

Gambiya'da kadın sünneti, 2015 yılında eski devlet başkanı Yahya Jammeh tarafından yasaklanmış ve bu yasak, uygulayan kişilere üç yıla kadar hapis ve para cezası verilmesine olanak tanımıştı.

Yasa ayrıca, uygulamanın ölümle sonuçlanması halinde faillere müebbet hapis cezası veriyor.

İslam yanlısı gruplar ve milletvekilleri, kadın sünnetinin "İslam'ın erdemlerinden biri" olduğunu söyleyerek bu suç haline getirilmesine karşı çıktılar.

" EDİYORUZ, SAKAT BIRAKMIYORUZ"

Muhalefet lideri ve eski içişleri bakanı Mai Ahmad Fatty gibi diğer önde gelen Gambiyalılar da uygulamayı savunarak şunları söyledi: "Biz sünnet ediyoruz, sakat bırakmıyoruz."

İnsan hakları örgütü Uluslararası Af Örgütü daha önce yasağın kaldırılması çabalarını ülkedeki insan haklarının korunması için "geriye doğru bir adım" olarak tanımlamıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre Gambiya'da 15 ila 49 yaş arasındaki kadınların yüzde 73'ü 2020 itibarıyla bu uygulamaya maruz kalmıştı.

BM, bu kadınların yüzde 65'inden fazlasının "beş yaşına gelmeden" bu uygulamaya maruz kaldığını belirtti.

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