Gambiyalı eski bakana 20 yıl hapis cezası

İsviçre'deki Federal Ceza Mahkemesi, eski Gambiya İçişleri Bakanı Ousman Sonko'yu, baskıcı bir yönetim uygulamakla suçlanan eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh döneminde insanlığa karşı suç işlemekten suçlu buldu.

Gambiya'da 2006-2016 yılları arasında bakanlık görevini yürüten Sonko, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bellinzona kentinde gerçekleştirilen duruşmaya insan hakları avukatı Reed Brody de katıldı.

Brody, Sonko'nun kasten adam öldürme, işkence ve sahte hapis cezalarından mahkum edildiğini, tecavüz suçundan ise beraat ettiğini söyledi.

SONKO KARARI TEMYİZE GÖTÜREBİLİR

Hakkındaki dava Ocak ayında açılan Sonko, 2016 yılının Kasım ayında İsviçre'ye iltica talebinde bulunmuş ve sivil toplum kuruluşları tarafından cinayet, tecavüz ve işkenceye karıştığına dair kanıtlar sunmasından 2 ay sonra da tutuklanmıştı.

İsviçre Başsavcılığı tarafından Sonko hakkında 1 yıl önce hazırlanan iddianamenin Jammeh yönetiminde geçen 16 yıl boyunca işlendiği iddia edilen suçları içerdiği açıklanmıştı.

1988 yılında Gambiya ordusuna katılan Sonko, 2003 yılında Devlet Muhafızları Komutanı olarak görevlendirildi.

2005 yılında ise Gambiya polisinin müfettişliğine getirilen Sonko, 2016 yılının Eylül ayına kadar İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Sonko, Jammeh'in iktidarı kaybetmesinden bir süre sonra da Avrupa'ya sığındı.