Game of Thrones'un "Dağ"ı yeni rekor kırdı: "İnsanüstü bir güç"

HBO'nun fenomen dizisi Game of Thrones'da "Dağ" lakaplı Ser Gregor Clegane karakterini canlandıran İzlandalı aktör Hafþór Júlíus Björnsson, ekran dışında da insanüstü gücüyle dikkat çekiyor.

Güç, kuvvet ve dayanıklılığın test edildiği spor dallarında profesyonel "strongman" olan Björnsson, 2020’de 501 kilogramlık deadlift ile tarihe geçmiş ve 2016’da Eddie Hall’un 500 kiloluk rekorunu geride bırakmıştı. Bu temmuz ayında da kendi rekorunu 505 kilograma çıkarmıştı.

ÇITAYI BİR KEZ DAHA YÜKSELTTİ

Aktör şimdi çıtayı bir kez daha yükseltti. Dünya Deadlift Şampiyonası’nda 510 kilogram kaldırarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu ağırlık, yaklaşık olarak bir kuyruklu piyano ya da yedi dolu su fıçısına denk geliyor.

Bilim insanları, insan bedeninin bu derece olağanüstü bir güce nasıl ulaşabildiğini hâlâ araştırıyor. 2024’te yapılan bir çalışmada, eski şampiyon Eddie Hall’un vücut yapısı incelenmişti. Araştırmada, Hall’un dizlerinden pelvisine uzanan sartorius, gracilis ve semitendinosus kaslarının, hiç antrenman yapmamış erkeklere kıyasla üç kat daha büyük olduğu; quadriceps ve hamstring kaslarının ise iki kat geliştiği ortaya konmuştu.

Bilimsel veriler sınırlı olsa da, uzmanlar Hall’un fiziksel yapısının “doğal varyasyonun en üst sınırlarında” olduğunu düşünüyor. Ancak Björnsson, bu sınırları zorlamaya devam ediyor.

Rekorun ardından YouTube kanalında konuşan Björnsson, “Üçüncü kez rekor kırıyorum. O kadar hızlı oluyor ki neredeyse gerçek değil” dedi.