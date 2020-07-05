Gana Devlet Başkanı Akuffo-Addo corona virüs şüphesiyle karantinada

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, çevresindeki insanlardan birinde Covid-19'a rastlanması nedeniyle karantinaya girdi



Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, yaptığı açıklamada, "Bugün Devlet Başkan Akuffo-Addo'ya yapılan Covid-19 testi negatif çıktı ancak virüse karşı tedbirler kapsamında bugünden itibaren 14 gün süre karantinaya girdi" dedi.



Bakan Nkrumah, bu süre zarfında Akuffo-Addo'nun evinden çalışacağını ifade etti.



Gana'da şimdiye kadar 19 bin 388 Covid-19 vakası görülürken, 117 kişi hayatını kaybetti.

