Gana köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi

Paranın Afrikalılara yaşatılan dehşeti telafi edemeyeceğinin altını çizen Akufo-Addo, "Ancak bu, kötülük yapıldığını, milyonlarca üretken Afrikalının kıtamızın kucağından koparıldığını ve emeklerinin karşılığı ödenmeden Amerika ve Karayipler'de çalıştırıldığını ortaya koyacak." dedi.



Akufo-Addo, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesi gerektiğini ifade ederek, köle ticaretine dahil olan Avrupa ülkelerine resmi bir özür çağrısında bulundu.