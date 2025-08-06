Gana Savunma Bakanı, helikopter kazasında hayatını kaybetti

Gana Hava Kuvvetleri’ne ait Z9 tipi helikopter, Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ve 7 diğer kişi ile birlikte sabah saatlerinde Akra’dan kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu ve alev alarak düştü.

Helikopterde üçü mürettebat, beşi yolcu olmak üzere sekiz kişi bulunuyordu. Uçuşun amacı ve yolcuların kimlikleri henüz açıklanmadı.



Kazada en az dört kişinin bedeni tamamen yanmış halde bulunduğu öğrenildi.



Helikopterin saat 09.12’de Obuasi yönüne doğru havalandığı, ancak kısa süre sonra bağlantının kesildiği bildirildi. Gana Silahlı Kuvvetleri (GAF), kazayı doğrularken, temas kurmak için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Açıklama, GAF Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Yüzbaşı Veronica Adzo Arhin imzasıyla yapıldı.



Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, ilk değerlendirmelere göre kötü hava koşulları ya da teknik bir arıza ihtimali üzerinde duruluyor. Gana Cumhurbaşkanlığı Sarayı Jubilee House’un gün içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.