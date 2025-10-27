Gana'da etnik çatışma sürüyor: 10 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'da etnik çatışmalar şiddetlenmeye devam ediyor.

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Upper East vilayetine bağlı Bawko bölgesindeki Mampursi ve Kusasi etnik grupları arasında şiddet olayları meydana geldi. Çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede, ek güvenlik güçleri görevlendirildi.