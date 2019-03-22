Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.