Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
Gana'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 60 ölü
Anadolu AjansıDünya
Batı Afrika ülkesi Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin Brong-Ahafo bölgesinde Akra-Kintampo kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.