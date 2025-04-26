Gana'da kolera salgını alarmı: 13 kişi hayatını kaybetti

Gana'nın başkenti Akra'da kolera salgını nedeniyle bu yıl 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana'da kolera salgını alarmı: 13 kişi hayatını kaybetti

Greater Akra Bölge Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana Akra'da salgınının yayıldığı belirtildi.

Akra'da söz konusu dönemde 200'den fazla kolera vakasının görüldüğü kaydedilen açıklamada, nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede kolera salgınıyla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlatıldığı da vurgulandı.

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