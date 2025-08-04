Gana'da M çiçeği yayılıyor

Afrika genelinde yayılımı endişe yaratmaya devam eden M çiçeği virüsü (mpox) vakaları Gana'da da artıyor.

Gana Sağlık Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkede 20 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.

Mayıstan bu yana vaka sayısı 302'ye yükseldi.



Açıklamada, vakaların son güncellemelerde haftalık en yüksek artışı ve daha önce hiçbir ölüm vakası kaydedilmemiş olan salgında bir dönüm noktası olduğunu kaydedildi.



İLK ÖLÜM GEÇEN AY

Virüsün esas olarak enfekte kişilerle yakın fiziksel temas yoluyla yayıldığı belirtilen açıklamada, halkın duyarlı olması ve semptomları erken bildirmesi konusunda uyarı yapıldı.



Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıklamıştı.

